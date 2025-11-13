再爆醜聞:波特蘭警官撿到毒品後竟自己吸！

（本報綜述）波特蘭警方近來爆出兩起警員違紀事件：一人承認長期吸食可卡因，另一人則在辦公室被調職後刪除近三千份內部檔案。兩人均在面臨開除，目前已離職，引發外界對警局內部紀律及監督制度的關注。

根據《俄勒岡人報》報道，涉案的兩名警官分別是馬克‧艾利森（Mark Ellison）與蜜雪兒‧維嘉拉（Michele Vergara），皆為任職多年的資深員警。艾利森在內部調查中承認，他於2024年初在波特蘭東南區一家酒吧的洗手間內，意外發現一袋夾鏈袋包裝的可卡因，之後便「偶爾使用」該毒品長達數月，直到被警局發現。

調查顯示，艾利森在坦承吸毒前已因紀律問題兩度受處分。警局長包伯‧戴伊在2024年8月正式將其開除，並將相關調查結果送交州警察認證機構，以決定是否撤銷其執法資格。

另一名警官維嘉拉則被控在上級準備將她調回巡邏崗位時，擅自刪除了警局伺服器中近3,000份檔案，其中包含「極其重要的人事資料與行政紀錄」。內部調查報告指出，她的行為「嚴重違反警局信任與資訊安全規範」，妨礙多起正在進行的行政與人事審查。維嘉拉於2024年7月辭職離開警局。

波特蘭市政府起初拒絕公開這兩起案件的調查報告，但媒體根據《公共紀錄法》提起上訴並勝訴後，市府才在今年秋天交出文件。根據紀錄，維嘉拉於2022年年薪約78,741美元，而艾利森2024年的年薪則為104,601美元。

這兩起案件是自2024年以來，波特蘭警局至少11名因紀律問題離職或退休的警員之一。雖然對全局約800名警員的總數影響有限，但在警局努力補足人力、恢復公共信任的時刻，這類事件顯得格外敏感。2022年10月，47歲的資深警官達克‧赫爾（Darke Hull）在華盛頓縣一家運動酒吧與一名女子發生衝突，被控在對方未同意的情況下觸摸其下體並拉扯頭髮。事發時赫爾並未執勤，之後於同年11月1日被停職接受調查。隔年他承認兩項騷擾罪名，法院判處兩年緩刑；警局則於2024年8月26日正式接受其辭職。赫爾曾在2011年因救人獲頒「救命勳章」，如今卻因性騷擾案蒙羞，成為波特蘭警局紀律問題的又一警示案例。

警局長戴伊自2023年上任以來，致力於重建警力並改善士氣。他曾多次向市議會要求增加經費，目標是在數年內將警力擴充至1,000人。警方今年9月新聘22名警員，為近年最大規模招募，但接連出現的紀律事件又增加了空缺，削弱了招募成果。

戴伊在聲明中指出，波特蘭警局「零容忍任何形式的違法或破壞公信力的行為」，並承諾強化內部監督、心理輔導與毒品教育措施。他強調：「警察的誠信是公眾信任的根基。每起違紀事件都會被嚴格追查，絕不掩蓋。」

分析人士指出，波特蘭警局過去五年經歷退休潮與人事流失，導致執勤壓力上升與內部管理鬆散，這些事件反映出警隊在重建過程中仍面臨深層挑戰。社區觀察人士也呼籲，警局應公開更多內部調查結果，以恢復民眾信任並確保問責制度透明化。