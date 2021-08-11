再來一個100+度熱浪 州、縣、市政府再宣佈進入緊急狀態



天氣預測由周三11日起至周五13日，本地區將再現高溫天氣。周二（10日），布朗州長、麥魯瑪縣卡弗瑞縣長以及波特蘭市長惠勒均分別宣佈本地區進入高溫緊急狀態。州政府的緊急狀態有效期由8月10日至20日，麥縣的由8月11日自16日，波特蘭市則由8月11日至15日。

州緊急應急管理辦公室已被告知立即啟動本州的應急協調中心，以協調必要的保護措施。

卡弗瑞縣長表示，頒佈這項緊急令將可令各部門能隨時調動資源，應對熱浪，並且提醒所有人高溫是危險的，就其對獨居長者、戶外工作人員、兒童和寵物。在6月底的一次極端高溫襲擊下，麥縣有71人因此而喪命，毫無疑問已證明高溫危害健康一事實。

波特蘭電力公司亦提醒用戶，要隨時做好準備，以防電力因需求太大而被中斷。

隨此之外，本地多個團體亦表示已準備好應對新一輪的熱浪，拯救生命。

麥魯瑪縣在其網頁上設有「天氣熱時的幫助（Help for when it’s hot)」https://www.multco.us/help-when-its-hot （點擊右上角選擇中文），列出所有有關的資源，包括避熱中心的地點。

各個縣城均有不同的應對方式，例如波特蘭市政府亦在多個戶外公園內設置噴霧裝置，麥縣和比弗頓市開放所有圖書，而211將24小時服務，向有需要的民眾提供幫助，包括到避熱中心的交通安排。

今次3天的熱浪中，預測周三有100度，周四104度，周五102度。