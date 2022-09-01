内含金屬絲 熱銷動物餅幹被召回 全美Target有售

（綜合報導）全美Target銷售的一款動物餅乾正在被召回，因爲部分餅乾被金屬絲污染。

這種撒有糖屑的糖釉餅幹由賓州的D. F. Stauffer公司生産，該公司稱，在“一部分餅乾裏發現金屬(線)”後，該公司于上周宣布召回。

根據食品和藥物管理局（FDA）發布的公告，此次召回針對的是44盎司裝透明熊形罐Market Pantry系列白軟糖動物餅幹，保質期至2023年2月21日，批号爲Y052722，UPC代碼爲9589334921，所有這些都可以在包裝背面的标簽上找到。

這些有潛在危險的零食在全美Target門店有售。Stauffer敦促任何購買了這些餅乾的消費者不要食用，并将它們退回Target，以獲得全額退款。

Stauffer在召回聲明中說，攝入食物傳播的異物，如金屬碎片，可能會導致窒息、牙齒損傷或“胃腸道系統的小撕裂”。

Stauffer成立于1871年，主要生産動物餅幹、姜餅和其他烘焙食品。該公司2001年在加州聖安娜市開設了第二家工廠。據其母公司Meiji介紹，Stauffer每天生産250多噸動物餅乾。

這是Stauffer近年來第二次召回其Market Pantry系列動物餅乾。2017年，該公司宣布一項召回，因爲這些餅幹與其他含有奶粉的餅乾包裝在一起，可能會導致一些人産生過敏反應。