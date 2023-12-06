六歲波特蘭男孩遭狗咬身亡

(本報綜述)波特蘭一住宅發生狗攻擊事件，一名六歲男童不幸身亡，一名女子受傷。當局透露，12月5日星期二早上，波特蘭警方接到有關狗襲擊的報告後立即出警。

警方在抵達現場後發現，兩隻被認為是大丹和獒犬混血的狗襲擊了男孩，女子在上前製止時也遭到了襲擊。男孩當場宣告死亡，而女性則被送往當地醫院治療，傷勢較輕。

報道稱，警方在早上7點左右到達該住宅，一名滿身鮮血、手部受傷的女性迎了上來。狗襲擊了男孩的被認為是兩隻大丹和獒犬混血。據報道，該名女子是男孩當時的照顧人。男孩的祖母早上把男孩送到女子家後，由女子其送去學校。報導稱，男孩被告知不要進入存放狗的車庫。當男孩打開車庫門時，這名女子正在車庫裡。兩隻狗立即襲擊了他。她表示她抓起了一把槍，但沒有開槍。目前尚不清楚狗的主人是否會面臨指控。她被送往醫院，傷勢不危及生命。

警方在聲明中表示：「經進一步調查，警官們確定這位受傷的女性是狗的主人，而遇害的小男孩是她朋友的孫子。」

目前，這兩隻狗由麥魯瑪縣動物服務部門負責看管。波特蘭警察局兒童虐待組和偵查組正在調查此事，並呼籲任何持有資訊的人與當局聯繫。

這是美國今年發生的最新致命狗攻擊事件。警方表示，七月份，佛羅裡達一名六歲男孩在被家中的狗襲擊後不幸身亡。五月份，印第安納州發生一起狗攻擊事件，一名女性遇害，一名八歲兒童受傷。同月，愛荷華州發生一起案件，一名嬰兒死亡，一名女性重傷。三月份，賓州一名女性在被鄰居的狗襲擊後不幸身亡。二月份，德州發生一起案件，一名80多歲的男子在狗襲擊中身亡，其他三人受傷。一月份，路易斯安那州和愛達荷州發生的狗攻擊事件導致兒童死亡。