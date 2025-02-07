公辯護律師不足 俄勒岡有3500名嫌疑人「逍遙法外」

（本報綜述）據《俄勒岡人》近日報道，俄勒岡州正面臨嚴重的公設辯護律師短缺，導致大量刑事案件無法推進，數千名被告在無律師代表的情況下被釋放，甚至無限期延遲審判。根據州法院數據，截至本週，約有3500名被告因缺乏辯護律師而無法開庭，其中許多人涉及性侵、販毒、殺人及其他重罪。

這場司法危機導致不少原本應該在法庭上接受審理的被告被迫無條件釋放，因為在美國憲法規定下，無法確保被告獲得有效辯護，即使是最嚴重的罪行，檢方也無法繼續追訴，導致這些嫌犯暫時「逍遙法外」。

目前，俄勒岡州司法系統內仍有150名在押被告（即仍被關押在監獄或看守所中）因缺乏公設辯護律師而無法開庭。但更令人擔憂的是，法院數據顯示，有3500多名不具備財力聘請私人律師的被告已被釋放，但他們的案件仍未獲得律師處理，即使檢方有足夠證據起訴，他們仍可以繼續在社區內自由活動，等待司法程序推進。

其中一個最具爭議的案例，是一名男子被控多次性侵及強暴一名兒童，若罪名成立，他將面臨至少25年監禁。但由於無法指派公設辯護律師，他的案件已停滯一年半。他目前已被釋放，仍在社區內活動，警方及法院也無法將他關押。

俄勒岡州此前還曾破獲一起涉及9磅芬太尼的大規模販毒案，這批毒品足以製造14萬劑致命劑量。該案的24名嫌犯已被逮捕，但至今仍有10人因沒有獲得律師，最終不得不將部分嫌犯釋放。

在華盛頓郡，一名男子酒駕逆向行駛撞死他人，因案件拖延九個月無法分配辯護律師，最終被釋放。他後來兩次缺席庭審，目前仍在逃。在Koos縣，一名女子因疏忽導致3個月大嬰兒因吸食冰毒過量死亡而被捕，但案件因找不到律師而被擱置長達一年多，直到上個月才重新指派律師。然而，她早已產下一名新生嬰兒。

這場危機並非突如其來。早在2023年，俄勒岡州議會已通過9,000萬美元撥款，試圖增加公設辯護律師人數，以解決案件積壓問題。但州政府執行進度緩慢，當時計劃成立的特別辯護小組，用以優先處理嚴重案件，卻拖了一年才聘請20名公設辯護律師，對於解決數千宗案件積壓而言，幾乎是杯水車薪。

對於這場持續惡化的司法危機，俄勒岡州政府計劃於2025年對公設辯護委員會進行全面審計，審查撥款是否有效運用，並評估司法系統改革的進度。華盛頓郡檢察官凱文·巴頓表示：「這場危機已經持續數年，卻遲遲找不到解決方案。州政府不缺錢，問題在於管理不當。」此外，部分地區的公設辯護機構因工作負擔過重，開始拒絕新的案件，進一步加劇了這場危機。