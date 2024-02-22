公立學區宣布削減3000萬美元預算引發爭議

(本報綜述)近日，波特蘭公立學區的學校校長開始向員工發出警告，表示預算削減即將到來，2024-2025學年財政必將是痛苦而具有爭議性一年，這一決定引發了社會的 強烈反對和關注。

學區財政官員表示，他們需要從明年的預算中削減3000萬美元，這是11月份為期三週的教師罷工結束後的首次財務清算，此次罷工以教師在本學年和接下來的兩個學年中 得到14.4%的工資上漲而結束。這一漲幅，比教師們所要求的要少，但比學區曾表示的能夠在不進行預算削減的情況下負擔得起的要多。

更糟的是，由於出生率下降，而且部分家長為孩子的教育尋求替代方案，明年的入學人數可能會再次下降，而州財政向學區的撥款直接與學生的入學人數掛鉤。

幾位學區教師向媒體透露，預算削減的早期階段似乎將集中在對學生的社會和情感支持上，包括減少學校顧問和行為專家，以及減少負責藝術、音樂、體育等豐富課的「專業」教師 。

據悉，這項削減計劃將涉及各個方面，包括中央辦公室預算和學校建築預算。儘管學區領導承諾將保留學生對視覺和表演藝術課程的訪問權限，但預計仍將影響學生和教育工作者的社會和情感支持，以及學校的「專業」教師，這些教師負責藝術、音樂、體育 等豐富課程。此外，此輪預算的削減還可能導致一些學校的師生比例下降，導致出現大班問題。

儘管學區保留了最終決定的權力，但這項舉措已經引起了教師協會主席等多方的反對聲音。他們認為，削減開支時應盡量避免影響學生和教學環境。

儘管學區方面表示，預算削減不會導致大規模的失業，但一些教育工作者可能會被重新分配到不同的學校或職位。目前，該削減計畫仍處於初步階段，學區方面表示將繼續聽取各方的回饋，並在6月前最終確定預算。