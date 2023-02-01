公用事務委員會要求市民匯報網速 協助快速互聯網計劃順利進行

俄勒岡州公用事務委員會（(PUC）日前向公眾要求人人檢測自家的網速，並報告給他們知道。原來這是要確保在未來，每個州民都能得到可負擔且快速的網絡服務。

PUC表示，這是『俄勒岡州更快網速計劃』（Faster Internet Oregon）中的網速測試和製作寬帶測地圖的調查部份，所得的資料將有助所有本州民眾均可獲得可負擔的快速網絡服務，以及確保政府可獲得有關基建工程的資金撥款。

國會的寬帶基礎設施資助法案所批出的數十億美元撥款，目標是讓所有美國人都能公平地使用互聯網。這些寬帶資助計劃提供了前所未有的機會來克服由於家庭收入低、人口密度低、地處偏遠、地形複雜以及其他障礙而使到許多農村和部落社區無法獲得可靠、負擔得起的互聯網服務的巨大挑戰。擁有準確的數據來確定寬帶服務在何處可用和不可用，是幫助政府確定如何分配資金的第一步。

『俄勒岡州更快網速計劃』的網速測試和調查非常簡單、免費且安全。除了進行網速測試外，參予人士還被問及家中是否有網絡服務、每月費用以及速度測試的地址等。計劃還確保這些數據不可用作其他任何目的，只能用作識別服務的差距，以及用於估算未來寬帶擴展的項目成本。

PUC主席·德克爾說：“我們鼓勵所有俄勒岡人參與『俄勒岡州更快網速計劃』。你們提供的數據將是無價的，因為本州希望能大大改善所有州民的網絡連接，從而讓更多州民更容易獲得醫療保健、工作、教育和眾多社區資源的機會。”

欲參予網速測試和調查的人士，請訪問：www.fasterinternetoregon.org/#speed-test。