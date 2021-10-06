公園康樂處大派樹苗 民眾歡迎免費到取

（本報訊）波特蘭公園康樂處在今個秋天準備免費送出1,800棵樹苗，歡迎喜歡在家後院植樹的民眾到取，時間由現時至11月，所提供的樹苗有5種，每人限取2棵，並只限種植在波特蘭市的範圍內。

有興趣的波特蘭市居民，可到網頁https://www.portland.gov/trees/tree-planting/free-trees預先註冊登記，之後就可以到以下場地領取樹苗，以及一些工具。Centennial、Glenfair和Sumner區的居民，有免費送到家的服務。市政府工人還會為有需要的人士提供送貨和植樹服務。

但要留意，樹苗不能在盆栽或沿街種植，只能在私人庭院、柏文周圍或附近的公共空間。

到取場地及日期如下：

10月9日，星期六

上午8：30至下午1：00

St. John’s Community Center

8427 N. Central Street, Portland, OR 97203



10月23日，星期六

上午8：30至下午1：00

Ron Russell Middle School

3955 SE 112th Avenue, Portland, OR 97266

11月6日，星期六

上午8：30至下午1：00

Trinity Lutheran Christian School

5520 N. Killingsworth Street, Portland, OR 97218

11月20日，星期六

PP&R Maintenance Yard ，Mt Tabor Park旁

6437 SE Division Street, Portland, OR 97215



這是波特蘭公園康樂處在全城最炎熱的地區

威廉米堤河 (Willamette River )以東的街區，推廣種植樹木的活動之一。當局期望，種植更多的樹木不僅有助於環境保護，更為人們提供更多的樹蔭，並在越來越熱的夏天有天然的遮蔭。