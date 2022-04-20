公共交通口罩令”被判越權！ 所有在飛機及公交工具的口罩令全被徹銷

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（綜合報導）美國運輸安全管理局此前對飛機、公共汽車和火車等交通工具執行了爲期14個月的口罩強制令後，周一佛羅里達州聯邦地方法院法官裁定，CDC這規定是屬於越權行為，是違法的。白宮隨即回應稱，運輸安全局不再強迫民眾在公共交通上戴口罩。

佛州地方法院女法官米澤勒稱，疾控中心未能充分解釋其授權的原因，且不允許公眾發表相關評論。米澤勒在前總統特朗普執政期間獲委任為佛州地方法官。由於她是聯邦法官，所以她作出的裁決也會影響全國性政策。所以她今次的裁決，可以有效地撤銷在全國各個機場，火車、的士和其他公共交通上的口罩令。

白宮新聞祕書莎琪在發佈會上稱，這項裁決令人失望。她強調，白宮仍鼓勵公衆在公共場合戴口罩，而政府正在考慮其他法律措施。

反對公共衛生規定的“Health Freedom Defense Fund”和兩名主張飛機上戴口罩會加劇恐慌焦慮的人，於2021年7月首次對拜登政府提起訴訟。

法院做出此裁決前不到一週，CDC將口罩期限延長了15天至5月3日，稱由於更具傳染性的BA.2大肆傳播，全美的感染率開始上升。截至截至上週五，美國7天平均新增感染病例近3.5萬例，比過去兩週增加了36%。

在判決後，多家美國航空公司旋即宣布，搭機戴口罩改為選擇性質，包括達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空以及阿拉斯加航空。

在本地，波特蘭國際機場在周一宣佈立即撤銷所有機場內的口罩令。

Tri-Met公司在周二宣佈乘客可以不必在公車或輕鐵內戴口罩，但仍然歡迎民眾這樣做。並表示，由於未能趕及更新公車上的標示，所以乘客仍能看到要求戴口罩的告示。至於在華州的C-Tran公車則會從周三開始取消口罩令。

而往來波特蘭國際機場的17家航空公司中，兩家加拿大公司，包括加拿大航空和West Jet 仍要戴口罩，國際航班則要視乎目的地的要求來決定是否要執行口罩令。



