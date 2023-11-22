公众服务部ODHS建議通過多種途徑申請福利

(本報綜述)隨著因新冠大流行引發的聯邦公共衛生緊急狀況的結束，州政府被要求審查所有擁有俄勒岡健康計劃（OHP）和其他醫療援助的150萬俄勒岡居民的資格。這些審查要求，再加上申請和獲得醫療、食物、現金和兒童福利的人數前所未有的增加，來電量大增，導致民眾在致電客服中心申請各種福利和援助時，等待時間過長。

俄勒冈州公众服务部（ODHS）鼓勵俄勒岡居民使用新的替代聯繫方式，以避免致電客戶

務中心時的長時間等待。

俄勒冈州公众服务部預計，在醫療保險和俄勒岡健康保險市場的開放登記季節，民眾的來電等待時間

保持高水平。

俄勒冈州公众服务部官員表示：「我們知道許多俄勒岡居民在有關醫療、食物、現金和兒童福利的問題時依賴我們。無論是通過電話咨詢還是直接前往我們的辦公室咨詢，我們都會竭盡所能提供最好的客戶

務。當然，我們鼓勵申請人和咨詢人在可能的情況下，創建或使用他們的ONE線上帳戶、俄勒岡ONE移動應用程序或在線聊天機器人。

俄勒冈州公众服务部建議，俄勒岡健康計劃OHP會員在收到信息請求後，應盡快回應，以避免任何可能的延誤。會員提供個人信息更新的最快方法是訪問benefits.oregon.gov並創建或登錄其ONE線上帳戶。人們還可以通過俄勒岡ONE移動應用程序創建ONE線上帳戶並上傳文件。

ONE客戶服務中心的電話號碼為1-800-699-9075，用戶可以在周一至周五上午7點至下午6點間撥打。早上7點至8點之間，尤其是在周二早晨，來電的等待時間最短。

民眾還可以通過以下其他方式獲得有關其醫療、食物、現金和兒童福利的支持和信息：

– 通過benefits.oregon.gov網站。

–通過在Apple和Android應用商店提供的免費俄勒岡ONE移動應用程序。

– 訪問或致電您附近的辦公室。

–老年人和殘疾人可以通過致電1-855-673-2372或www.adrcoforegon.org獲得幫助。