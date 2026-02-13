兩男子跨州狂搶ATM取款機在Tigard被捕

（本報綜述）如果要為「高風險低智商犯罪」拍一部教學片，這兩名德州男子恐怕可以當主角。22歲的阿蒙·霍格（Ahmon·Hogg）與23歲的賽斯·科爾斯－博迪（Seth·Coles-Body）日前在聯邦法院認罪，承認策劃橫跨包括俄勒岡在內六個州的ATM搶劫行動。兩人手法不算高明，膽子卻相當驚人。

根據檢方說法，這對「搭檔」的操作流程是：先故意破壞自動提款機，等銀行派技術人員來修，再跳出來威脅或動手搶走裝滿現金的提款匣。聖誕節前夕提款機現金最充足，他們便挑12月23日、24日下手，可謂「算得精準」。只可惜，算計再多，也算不到警方的監控與跨州合作。

2025年6月，兩人一路開車殺到俄勒岡，在泰格德（Tigard）與希爾斯伯勒（Hillsboro）動手破壞提款機，還膽大包天地搶劫正在使用另一台機器的顧客。作案後再開車橫跨全國，繼續在其他州「打卡式犯案」，彷彿在玩一場荒謬的犯罪公路旅行。

更荒唐的是，他們之後在密西西比州被交通攔查，車內不但有大量現金，還有被盜槍枝。這場跨州搶劫大戲就此畫下句點。檢方指出，兩人承認四項銀行搶劫罪與兩項企圖搶劫罪，依認罪協議可能面臨121個月、也就是超過10年的聯邦監禁。

兩人還同意支付約76萬8,900美元賠償金，其中包括受傷技術人員的醫療費用。從「以為自己聰明地挑節日前夕下手」，到最後因交通攔查被抓，這場看似大膽的多州搶劫行動，最終只留下沉重刑期與天價賠償。

警方表示，此案顯示跨州流動犯罪難逃法網。至於這兩名賊人，恐怕將有充裕時間在監獄裡好好反思——膽大可以，愚蠢不行。