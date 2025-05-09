兩歲女童誤食芬太尼命危　母親被判有罪

（本報綜述）俄勒岡州一名兩歲女童在父母吸毒不慎下誤食芬太尼藥丸，陷入命危，最終必須依靠持續24小時的納洛酮（Narcan）滴注治療才成功挽回性命。女童母親梅根‧伊麗莎白‧米克已於2025年5月1日被判定犯有二級攻擊罪，將於今年8月20日正式宣判刑期。

事件發生於2023年3月13日，根據法庭文件，米克與其未婚夫布雷特‧米契爾‧霍爾曼當日一早便在自家吸食芬太尼藥丸，兩歲的女兒也在場。

當天下午，兩人原本計劃把孩子送到保母家後外出購物。途中在某間商店短暫停留時，米克進店購物，將包包放置於後座，未妥善保管。該包內含多顆芬太尼藥丸及其他吸毒用具，竟就此落入幼童手中，女童將數顆藥丸吞下。

不久後，兩人發現女童出現明顯中毒症狀，隨即報警求助。比弗頓市警察趕抵現場時，女童已無意識、無呼吸、無脈搏。警方立即施打兩劑納洛酮急救，成功讓女童恢復生命跡象。

然而，女童送醫後因體內芬太尼含量過高，再度發生過量反應。華盛頓郡地檢署指出，醫護人員不得不為她啟用24小時的納洛酮靜脈滴注，才能穩定病情，維持生命。

警方調查中，女子未婚夫坦承毒品是他購買的。更令人震驚的是，他竟在醫院內趁女童接受治療時，繼續吸食芬太尼，最終被醫護人員驅逐出院。霍爾曼後來承認三級攻擊罪及非法持有第二級管制物質（大量），被判處4年徒刑。