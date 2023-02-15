兩政府收回成命 取消欠稅人的罰款

（本報綜述）本州兩地政府－麥魯瑪縣政府和都會局政府發表聯合聲明，免去過期未交露宿者服務和學前教育服務稅的納稅人在2021年的罰款和利息。

兩個政府在日前發通知，警告約20,000個高收入家庭有關欠稅的罰款後，現卻宣佈收回成命。

很多欠款未交的納稅人抱怨，在意外收到支付罰款的信件之前，他們沒有得到有關新稅項的適當通知。也有納稅人指出，他們所用的報稅軟件沒有這一稅項，所以沒有留意欠交稅款的情況。

這兩個稅項同樣是在2020年由選民投票通過，2021年開始實施。麥魯瑪縣政府的是學前教育服務稅，個人年收入超過125,000元或夫婦二人年收入超過$200,000，要課稅1.5%；如個人年收入超過250,000元或夫婦二人年收入超過$400,000，則要額外再加徵1.5%。

縣政府表示，麥縣超過90%的居民均未有超過納稅的門檻，而大部分合資格需納此稅項的居民已按時繳稅。只有少數人，特別是使用Turbo Tax 等不提供自動報稅的軟件報稅的人，未有在截止日期前提交而被罰款。縣政府會向已交罰款和利息的納稅人發還款項，又承諾明年會做得更好。

至於都會局的露宿者服務稅，要求凡個人年薪超過12萬5或夫婦年薪超過20萬的納稅人，均須繳付年收入1%作為露宿者服務稅，稅款將用於住房和庇護所，以及醫療保健和病例管理等綜合服務。都會局表示，已有超過40,000名居民已繳交了這稅項。

兩個政府的官員均表示，這兩個項目目前已在進行中。都會局表示，所得的稅收已成功幫助超過10萬州民免被業主趕走，也幫助了2,200人入住有支援服務的住房單位，以及建造了900個床位。

麥魯瑪縣亦表示，全民學前教育項目在第一年已開放了718個學位給兒童。官員還表示，今年收到的稅款將更多，預計有1.19億元，已收到的有1.87億元。

麥魯瑪縣政府和都會局政府均會向已交罰款和利息的納稅人發還款項，又承諾明年會改善有關的安排。