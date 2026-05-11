兩按摩店涉嫌性交易被查 涉案者多為華人

（本報綜述）表面是按摩放鬆，背後卻暗藏非法交易。俄勒岡與華盛頓州近日接連破獲涉嫌以按摩店為掩護的性交易案件，不僅有多人被捕，涉案人員姓名多為拼音形式，疑為華人。

在俄勒岡州紐波特（Newport），警方於5月初突擊搜查「Amazing Lotus Spa」水療館。調查始於今年3月，警方發現該店曾在成人陪伴網站刊登廣告，內容暗示提供性服務。隨後的監控顯示，該店營運模式與正常按摩店明顯不同，例如顧客停留時間異常等。

警方取得搜查令後，同步搜查店面與位於東北Avery街800號路段的一處住宅。在店內，執法人員發現該場所未持有合法按摩執照；在住宅中則查獲大量現金及與性交易相關證據。最終，63歲的賈輝（音譯自拼音Jia Hui）與67歲的李兵（音譯自拼音Bing Li）被捕，面臨賣淫及無照經營按摩業務等指控。目前案件仍在調查中。

類似情況也出現在華盛頓州朗維尤（Longview）。當地警方早在2023年就接獲匿名舉報，指稱一家名為「Ocean Beach Spa」的按摩店涉嫌從事性交易。調查人員發現，該店不僅在網路評論中出現涉及性服務的描述，其電話號碼也與成人網站相關聯。

2026年初，警方進一步監控發現，男性顧客在店內停留時間較長，而女性顧客則很快離開且不再光顧。隨後，臥底警員以顧客身份聯繫店家，在對話中詢問性服務價格時，對方回覆「取決於你願意帶多少錢」，明顯暗示交易內容。

警方安排再次見面後執行搜查，當場逮捕經營者、40多歲的鄒美榮（音譯自拼音Meirong Zou）。執法人員在店內與其住處發現大量避孕套、潤滑劑及現金，甚至包括多張床鋪與相關用品。該女子被控賣淫及協助賣淫等罪名。

值得注意的是，兩起案件中被捕人員姓名均為拼音形式，推測為華人背景。這也引發部分社區對華人從事按摩產業的討論。業內人士指出，按摩行業本身在美國屬合法產業，但由於門檻相對較低、監管標準不一，加上語言與文化差異，一些新移民可能誤入或被迫進入灰色經營模式。

分析認為，絕大多數華人經營的按摩店仍屬合法經營，但個別違規案例容易被放大，甚至影響整體社群形象。專家建議，從業者應加強對當地法律的了解，取得合法執照並規範經營；同時政府也應提供更多多語言資源與指導，避免因資訊不對稱導致違法情況發生。