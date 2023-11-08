兩少年進入MAX列車限製區被撞身亡

(本報綜述)據波特蘭警察局(PPB)和TriMet報道，上週六晚，兩名青少年在波特蘭東北部MAX軌道上與列車相撞後死亡。

週一早上，特蘭警察局確認，兩名受害者為來自Boring地區的Kaleb Banzer和Hillsboro地區的的Brayden Fear。兩人均為19歲。

兩人為何不顧自己的生命安全，冒險走上軌道？！原來，二人被撞身亡不久前，在MAX站一側的高速公路上發生車輛碰撞事故。事故中沒有人受傷，但事故發生後事故車輛的零件可能散落在了MAX列車限製區。警方表示，兩人下車後，越過軌道，嘗試進入受限的火車軌道區域取回車輛零件。就在此時，列車駛來，發生碰撞。

警方報告，於當晚9點39分左右對東北28大道I-84號州際公路沿線的火車軌道事故做出反應。並發現兩名19歲少年當場死亡。警方認為，兩人可能因為超速而發生車禍。

警方表示，任何了解此事件資訊的人請發送電子郵件至 *protected email* 給波特蘭警方，收件人為：交通調查小組。參考案例編號為23-288616。

行人在MAX列車限製區內發生碰撞致死事件，時有發生。今年10月下旬，一名男子在Gresham被一列MAX列車撞死。該男子當時位於火車軌道的禁區內，可能因為戴著耳機而沒有聽到駛來的列車。2021年9月，一名婦女在Civic Drive車站和Ruby Junction之間被一列向西行駛的MAX列車撞死；2022年11月，一名男子在East Burnside街和東南197街附近「不慎」走到一輛向西行駛的火車前，被撞身亡。