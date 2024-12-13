兩大零售巨頭併購案在波特蘭受挫被叫停？

(本報綜述)美國聯邦法官日前裁定，阻止零售巨頭Kroger(Fred Meyer母公司)以250億美元收購競爭對手Albertsons(Safeway母公司)的計劃，此舉被視為拜登政府在反壟斷行動中的一次重要勝利。

美國聯邦貿易委員會（FTC）在俄勒岡州波特蘭的審判中指出，此併購案將削弱美國兩大傳統超市連鎖企業之間的競爭，進而推高商品價格，並削弱工會化工人的談判能力。參與此案的10個州以及華盛頓特區的總檢察長也表態反對，認為該交易將對消費者和勞工產生負面影響。

Kroger和Albertsons在庭審中辯稱，合併能通過規模經濟降低成本，從而減少消費者支出，尤其是Albersons商品價格比Kroger高出10%至12%的情況。Kroger聲稱，合併後的運營效率提升將有助於降價，並利用新增的客戶群為其數據諮詢業務帶來更多收入。

然而，法官艾德里安·尼爾森（Adrienne Nelson）並未接受這一說法，裁決直接否定了此筆交易。Kroger在法庭文件中表示，裁決幾乎終結了這筆交易的可能性。

為應對壟斷問題，Kroger和Albersons曾計劃出售579家門店，特別是在西部地區兩家公司門店高度重疊的地區。然而，法院認為，這一計劃無法徹底解決因市場競爭減少而帶來的風險。

食品工人工會強烈反對此併購，認為交易可能導致大規模裁員，對零售業員工造成嚴重影響。同時，許多消費者也擔心併購會進一步削減選擇並導致價格上漲。

在阻止這筆交易的過程中，美國聯邦貿易委員會的立場得到了來自多個州的支持，顯示出政府對於保護市場公平和消費者利益的重視。

這起裁決被認為是拜登政府加強反壟斷執法的一個重要標誌，或將對未來大型併購案產生深遠影響。隨著此案被叫停，Kroger和Albersons需要重新評估其策略，以在全球零售市場中與沃爾瑪和亞馬遜等巨頭競爭。