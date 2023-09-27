兩名華裔女學生獲今屆許慈恩紀念獎學金

（本報訊）由波特蘭文藝中心設立的許慈恩紀念獎學金，首屆結果日前公佈，兩個獎學金名額分別由Carmel J. Sun 以及Lisa Truong 獲得，金額為每人1500美元。

許慈恩紀念獎學金由許先生的家人設立，旨在鼓勵有志於傳揚中華文化、樹立亞裔良好形象的華人學生，並以此來紀念許先生在美國旅居時為本地華人社區所做出的貢獻。

許慈恩先生還是本報(波特蘭新聞)和波特蘭文藝中心的創辦人。許先生通過創辦本地中文媒體以及舉辦大型活動，匯聚本地華人，成爲華人社區、主流社區和政府之間的主要溝通渠道。由許先生創辦的一年一度的年宵會，更成為本地最大型的傳揚中華文化活動。此外，他還承辦過各類型的文藝活動，目的就是為了讓年輕一代的華人以及當地其他族裔更多地認識中華文化。

本次兩名獎學金得主，也都認爲弘揚華人文化以及亞裔文化，對身處在白人爲主的社區的她們來説是非常重要的。

Carmel J. Sun來自比弗頓國際學校。在校期間，她義務幫助難民學生學習英文。她還在華盛頓縣警區擔任義工，亦是春節舞龍隊的隊員。透過這些工作，她認識到讓自己文化能融入多元化社區的重要性。Carmel於今秋以優越的成績入讀俄勒岡大學，主修政治，她的意願是成為法律界人士，為少數族裔社區伸張正義。

Lisa Truong是Franklin高中的畢業生，曾對自己的身份和文化感到迷惘，後加入了白蓮舞獅隊，從展示文化的表演中感受到對自己亞裔身份的認同。她將入讀南加州大學，主修健康與人體科學。希望能透過互信和溝通，將多元文化匯聚，一同慶祝和分享各自的文化，達到大同的目的。

許慈恩紀念獎學金是一個由社區人士支持的獎學金，歡迎有同樣使命、願意幫助學生接受高等教育的人士捐款，繼續支持亞裔的莘莘學子。歡迎對這項獎學金感興趣的人士聯繫波特蘭新聞。