兩兒童病亡 數百人住院 俄勒岡進入流感高峰！

(本報綜述)俄勒岡州近日報告了兩名兒童因流感不幸去世的消息，這是該州兩年來首次出現兒童流感致死案例。根據俄勒岡州衛生局（OHA）和疾病控制與預防中心（CDC）的消息，兩位兒童正是死於本應該幸福滿滿的聖誕節假期！另據數據，全美目前已有11名兒童死於流感！

流感季自10月開始後，俄勒岡州的流感病例持續增加。截至目前，波特蘭地區已有近475人因流感住院，幾乎是去年同期的三倍之多。雖然疫情數據顯示流感高峰可能已接近，但流感季遠未結束，專家預計未來數週感染病例仍將持續增長。

俄勒岡州每年因流感死亡的人數高達數百，但兒童死亡相對罕見。數據顯示，2022至2023流感季有3名兒童病亡，而2019至2020流感季則有4人。同時，去年全美範圍內共有200名兒童死於流感，是近幾年來的最高紀錄。

儘管流感疫苗能有效預防多數病毒株，但俄勒岡州的疫苗接種率依然偏低。本季僅26%的居民接種了疫苗，比去年下降了4%。俄勒岡衛生局傳染病部門主任保羅·切斯拉克醫生指出，疫苗對H3N2病毒株效果良好，而該病毒株是今年最具威脅的流感類型之一。他強調接種疫苗仍是預防重症和死亡的最有效方法。「疫苗是保護自己的最佳途徑，尤其是對兒童和老年人這樣的高危人群，」切斯拉克醫生說。

專家建議民眾採取以下措施降低感染風險：

儘早接種流感疫苗：6個月以上的個體均可接種，目前仍有時間保護自己。 遵守衛生習慣：勤洗手、咳嗽時遮掩口鼻，避免傳播病毒。 居家隔離：如有症狀，應留在家中避免與他人接觸。 關注高危人群：老年人或慢性病患者出現感染跡象時，應及時就醫。

俄勒岡健康與科學大學（OHSU）道恩·諾爾特醫生提醒，隨著孩子們返校，家庭應特別關注年幼子女的健康狀況。他呼籲家長及時為孩子接種疫苗，並採取必要的預防措施。

「我們需要攜手保護彼此，減少疾病傳播，」切斯拉克醫生說。「通過接種疫苗和良好的衛生習慣，我們能共同度過這一挑戰。」

隨著流感、RSV和新冠病毒的交叉流行，專家呼籲所有人保持警惕，積極參與防疫，共同減少疫情對社區的影響。