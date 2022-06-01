兩個牌子草莓疑與多州甲型肝炎爆發有關

（本報綜述）美國食品和藥物管理局（FDA）正在調查在兩個在全美各大超市有售的有機草莓品牌，認為它們可能與甲型肝炎爆發有關。

美國疾病控制和預防中心（CDC）、FDA、加拿大公共衛生署和加拿大食品檢驗局也正在調查這次爆發，他們發表聯合聲明，表示可能導致肝炎疫情的草莓來自FreshKampo 和HEB 這兩個品牌，購買時間在3 月5 日到4 月25日。這兩個品牌在全國多家零售商出售，包括Kroger、Safeway、Trader Joe’s、Walmart和WinCo Foods 等。

FDA表示這些草莓已經過了銷售期，但如在購買後冷藏起來的，務必要立刻扔掉。FDA還建議過去兩周食用過草莓且沒有接種甲型肝炎疫苗的人，以及所有吃過草莓並有症狀的人都應該跟醫療機構聯絡。

根據CDC 的說法，甲型肝炎的症狀通常在感染後的2-7 天內出現，持續2個月以下，成人相較孩子更容易有症狀，不是所有人都有症狀，也有人會病6個月。症狀包括：皮膚或眼睛發黃、厭食、胃痛、嘔吐、發燒、深色尿液、淺色糞便、關節疼痛、腹瀉、或勞累。

至目前FDA表示，已接獲有17例甲型肝炎病例報告，加州有15例，明尼蘇達州1例，北達科他州1例，其中12例需住院治療。