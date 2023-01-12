全美1200萬人獲額外退稅

（綜合報導）美國國稅局（IRS）表示，在對2020年的納稅申報進行修正後，該機構已向近1200萬納稅人退還稅款。

據IRS稱，這些更正是根據美國救援計畫法案做出的。拜登總統在2021年3月簽署該法案成為法律時，根據該法律，“高達10,200美元的失業補償金從應稅收入的計算中被排除”。

然而，這一變化發生在一些納稅人已經報稅之後，這就導致有人在2020年超額支付了稅金。這一狀況影響了2020年調整後總收入低於15萬美元的單身納稅人和已婚夫婦。

IRS表示，該機構已修正了大約1,400萬份報稅單，結果為總計148億美元的退稅額，平均每筆退稅約為1,232美元。受影響的納稅人要麼收到退款，要麼可將這筆資金用於抵扣應付稅款或其他債務。

那些受影響的民眾應該已經收到了一封關於IRS本次更正的信件。IRS強調，人們應保留這封信作為納稅記錄。

符合條件但還未從IRS收到更正的納稅人或須提交修訂後的2020年納稅申報表（amended 2020 tax return）才能收到退稅。

如果你認為自己有資格獲得退稅，可以訪問IRS網站瞭解詳情：https://www.irs.gov/newsroom/irs-completes-automatic-corrections-of-tax-year-2020-accounts-related-to-unemployment-compensation-exclusion-12-million-refunds-issued。