全美租金漲幅最高的10大都會區　波特蘭上榜

（綜合報導）租金繼續在全國範圍內猛升。Redfin的一項研究，在今年2月份租金漲幅最大的美國10個都會區中，德州的奧斯丁（Austin）以驚人的40%租金增長位居榜首，其次是波特蘭市的39%，紐約市以36% 升幅排名第三。

根據Redfin 的研究，紐澤西州的Newark 和New Brunswick 以及長島的Nassau County 租金也上漲了36%；舊金山和聖荷西等西海岸熱點地區的租金漲幅遠低於東海岸的對應城市。根據這項研究，舊金山上漲了16%，聖荷西上漲了14%。洛杉磯是少數幾個主要都會區2 月份租金漲幅不到10%，漲幅只有9.8%。丹佛以29% 的飆升躋身第10 名。

Redfin發現，在全國範圍內，租金飆升了15%。在該公司分析師調查50個人口最多的都會區中，只有兩個：Milwaukee以及Kansas City，上個月租金價格竟出現下跌。

2月份房貸支付中位數也繼續飆升，與去年同月相比，全國範圍內攀升了驚人的31%。Redfin首席經濟學家Daryl Fairweather表示，購房者和租房者的住房成本正在上升，但購房者的住房成本上升得更快，這是因為房貸利率急劇上升，並且可能會繼續上升。當房屋擁有權成本增加時，許多潛在的購房者選擇租房，這就推高了租金的價格。