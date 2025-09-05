全美油價創四年新低 俄勒岡卻不降反升

（本報綜述）全美汽油價格這個夏末跌到近四年來最低水平，但在俄勒岡州，駕駛人卻沒有享受到這份「紅利」，反而比幾年前更貴。

美國能源資訊署數據顯示，今年8月，全美平均每加侖汽油價格約3.13美元，比2021年同月下降3美分，創下自2020年以來的最低夏末油價。相比之下，俄勒岡州平均價格卻達到3.98美元，比2021年同期還漲了20美分。

雖然考慮到通貨膨脹因素，全國油價實際上更便宜了，但對於俄勒岡人來說，每加侖將近4美元，依舊感覺沉重。

根據AAA（美國汽車協會）統計，俄勒岡目前是全美油價第四高的州，僅次於加州、夏威夷和華盛頓州。專家分析，西岸油價高企，主要受稅收高、環境保護法規嚴格以及運輸成本昂貴等多重因素影響。

數據顯示，近五年8月的平均油價變化如下：

全美：2020年18美元→ 2025年3.13美元

俄勒岡：2020年66美元→ 2025年3.98美元

值得注意的是，俄勒岡州議會將於本週五開會，討論是否把州內現行40美分/加侖的燃油稅再提高6美分，以彌補道路修繕、除雪等交通維護經費缺口。

與此同時，川普政府則在大肆宣傳「油價政績」，白宮發言人聲稱，今年勞工節假期將迎來「五年來最低的油價」，並把功勞歸於總統推動的「能源自主」政策。

對普通俄勒岡駕駛人而言，這些宏觀數據或政治表態，遠不及每天到加油站時看到的數字來得真切。