全美最適合經商的州排名出爐 俄勒岡州今年下降13級

（綜合報導）每年CNBC均會發布全美經商環境競爭力排名，2020年因疫情停發一年後，CNBC於日前表了2021年的排名，維吉尼亞州再次成爲美國最適合經商的州。這是自2007年開始發布報告以來，維吉尼亞州第五次排名第一，比任何其他州都多。

CNBC的評分方法是根據各州在10個類別中的表現進行綜合評分，總分是2500分。這些分類爲營商成本、基礎設施、生活、健康和包容度（以前的生活質量）、勞動力、經濟 、商業友好度、獲得資本的機會、技術與創新、教育和生活成本。今年，維吉尼亞州以1587分，再次榮登榜首。

維吉尼亞州的一個突出優勢是教育，無論疫情前還是疫情後，維州都擁有強大的培養和留住人才的能力。公立學校在考試成績方面表現良好，該州也擁有世界一流的高等教育系統。維州的勞動力受教育程度在全美名列前茅。根據人口普查局的數據，近39%的雇員擁有學士學位或更高學歷。根據勞工統計局的數據，維州在科學、技術、工程和數學（STEM）人才集中度上排名全國第三。

另外在包容度上，維州在過去一年也獲得了長足進步。今年，該州頒布了立法，要求所有機構、公司制定多樣性和包容度政策。而在4月，維州在其他許多南方州中制定限制性投票法時逆流而上，制定了一攬子法律，以擴大投票權，並將選舉日定爲州假日。

排名第二的是北卡，是該州在CNBC研究報告中的最佳成績。北卡在經濟（第4名）和勞動力（第6名）方面表現良好，有大量受過教育的工人不斷湧入。這也解釋了爲什麽蘋果公司在今年早些時候選擇羅利市外的三角研究區（Research Triangle）建立其第一個東海岸企業園區。

猶他州名列第三。根據商務部的數據，即使在疫情年，該州的經濟全年也僅收縮了0.1%，是全國表現最好的州，這得益於第四季度7.1%的增長。另外德州、田納西州分別名列第四和第五。

今年進步最大的州是馬裏蘭州，從2019年的第31位飆升了19位，今年排名第12。華裔較爲集中的紐約州和加州分別位列22和33。紐約州在經商成本、生活成本和商業友好度方面排名較差，均在四十名之後。加州除了當地物價高以外，“商業友好度”位列倒數第一，教育程度也僅排名36位。

排名下降幅度最大的是俄勒岡州，它在2021年下降了13位，總排名第35位，主要是由於其經濟排名大幅下降。該州的經濟學家說，疫情對俄勒岡的打擊很大。根據商務部的數據，俄勒岡州全年的整體經濟增長下降了2.8%，僅略好於全國平均水準，但俄勒岡州的反彈速度比全國其他地區慢，第四季度的增長率爲2.7%，而全國爲4.3%.

其他跌幅較大的州包括：新罕布希爾州，下滑12位至第37位；內華達州，下滑11位至第40位，以及亞利桑那州和懷俄明州，分別下滑10位至第20位和第36位。

該報告中倒數第二和第一名分別爲夏威夷和阿拉斯加，因爲在成本爲王的時代，在這裏生活和做生意實在是太貴了。