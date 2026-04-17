全美房產稅漲幅超通膨 

（本報綜述）最新數據顯示，美國房產稅正以快於通膨的速度持續上升，對屋主帶來實質壓力。房地產數據公司ATTOM指出，2025年全美屋主平均繳納房產稅達4427美元，年增3.7%，高於通膨指標（CPI）2.7%的漲幅。

報告顯示，全美40個州及華盛頓特區的房產稅出現上升，其中德拉瓦州年增18%、馬里蘭州上升11.6%，漲幅明顯。分析指出，房產稅主要由地方政府徵收，用於學校、道路與警消等公共服務，其收入占地方稅收約七成，因此往往隨著公共支出需求上升而調整。

值得注意的是，房產稅上升並非完全受房價推動。2025年全美單戶住宅平均估值反而下降1.7%，顯示地方政府在面對成本壓力時，可能透過提高稅率或維持較高稅負來補足財政缺口。

在地區差異方面，美國東北部、加州及伊利諾伊州的房產稅負擔最高，例如新澤西州平均每戶約1萬零500美元；西維吉尼亞州則僅約1081美元，為全國較低水平。縣級數據亦顯示差距懸殊，紐約Westchester縣平均達1萬8386美元，而北卡Haywood縣僅約314美元。

對於俄勒岡而言，整體房產稅負處於全美中等水平。一般有效稅率約在0.9%至1.1%之間，低於部分東北州，但仍對屋主持有成本構成長期壓力。在大波特蘭地區，三個主要縣的稅率亦存在差異：麥魯瑪縣約在1.1%左右，華盛頓縣約為1.0%，而克拉克馬斯則略低，約0.9%至1.0%。實際稅負仍會依城市、學區及各類地方稅區而有所不同。

不過，也有部分州出現下降趨勢。報告指出，約10個州的房產稅在2025年出現下滑，多集中於西部地區，主要與政策減稅有關。例如懷俄明州針對100萬美元以下房產提供25%減稅，蒙大拿州則透過退稅與分級制度，使約八成屋主受惠。

專家分析，房產稅長期高於通膨，關鍵在於其反映的是地方政府的支出需求，而非單純市場價格變動。隨著教育、基建與公共安全成本持續上升，地方政府對房產稅的依賴仍難以降低。