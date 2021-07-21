“全球最佳航空”榜單出爐 美國僅一家公司進前10

（綜合報導）隨著全球航空旅行的復甦，AirlineRatings.com發布了其年度“全球最佳航空公司”排行榜。

AirlineRatings.com的榜單根據機隊年齡、乘客評價、投資評級、産品種類以及員工關系等多個指標，編制了“航空卓越獎”。今年，其評審團隊也將航空公司的新冠應對措施納入了評審指標。

根據該榜單，2021年，卡塔爾航空(Qatar Airways)躍居榜首，擊敗了之前的冠軍新西蘭航空(Air New Zealand)。在過去幾年中，新西蘭航空曾六次登上榜首，今年排名第二。

AirlineRatings.com主編托馬斯稱，卡塔爾航空在新冠疫情期間的出色應對促使其獲得“全球最佳航空公司”這一稱號。托馬斯說：“卡塔爾航空一直在我們的榜單中名列前茅，曾獲得過最佳商務艙等各種獎項，但該航空公司（疫情期間）保持航線網絡基本開放的承諾引來評委的贊揚、獲得了投票。”

AirlineRatings.com通常會在11月對來年進行預測，公佈“最佳航空公司”榜單。這次疫情迫使這家航空安全和産品評級機構做出調整。

托馬斯解釋說：“由於新冠疫情期間的混亂形勢，我們在2021宣佈了對2021年預測，我們想在評選之前多留出一點時間看看該行業應對疫情的情況。”

通常，盈利能力是評判頂級航空公司排名的關鍵因素之一，但由於疫情給航空業造成沉重打擊，這一指標今年沒有被考慮在內。托馬斯說：“我們今年不得不放棄這一指標，因爲幾乎所有的航空公司都在虧損。”

2021年，在“全球最佳航空公司”榜單位列第三的是常年上榜的新加坡航空，新航曾在2019年獲得最佳航空公司獎。澳航（Qantas）排名第四，今年早些時候，這家公司被Airlinerratings.com單獨評爲“全球最安全”的航空公司。

排在榜單第五名的是總部位於迪拜的阿聯酋航空（Emirates），國泰航空排名第六。美國有4家航空公司進入榜單前20，分別是美聯航（第8名）、夏威夷航空（第16名）、阿拉斯加航空（第17名）以及達美航空（第19名）。

除了評出全球20家最好的航空公司外，AirlineRatings.com還設置了不同的航空獎項，新加坡航空榮獲了“最佳頭等艙”獎項，維珍澳大利亞航空獲得了“最佳機組人員”獎項，而澳航獲得了“最佳機場休息室”獎。

與此同時，在廉航方面，易捷航空(EasyJet)獲得了歐洲最佳廉航獎，捷星航空(Jetstar)獲得亞太地區最佳廉航獎，而西南航空(Southwest)則是美洲最佳廉航。