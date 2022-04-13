全民免費學前班　現已開始接受申請

（本報訊）在2020年經全民投票通過的“全民學前教育”（Preschool for All，簡稱PFA）計劃，下學年正式就位，並由現在開始接受申請。

首輪“全民學前教育”班今年9月正式上課，預計收生約500人，入讀“全民學前教育”並沒有收入資格的要求。申請的學生只需符合以下兩個條件就可：

到2022年9月1日滿3歲或4歲；

父母或法定監護人住在麥魯瑪縣。

目前難有機會獲得高質素學習機會的幼兒將獲優先取錄，這包括：

－有色人種

－移民和難民

－說英語以外語言的兒童

－發育遲緩和殘疾兒童

青少年父母或軍人家庭的孩子

－寄養兒童

來自受到低收入、露宿者、監禁、藥物濫用、精神疾病和家庭暴力影響的家庭的兒童。

欲為子女報名的家長應立即行動，但要留意：不是報了名就等同確保已有學位，所以計劃的負責人鼓勵家長同時要為子女報讀Head Start、Preschool Promise 及其它幼兒教育課程。

申請或了解更詳細資料，家長們可瀏覽PFA的網站https://www.multco.us/preschool/families，可選擇看中文。

縣政府將每年逐步擴大收生名額，到2030 年全面實施時，提供的名額將達11,000 至12,000 個。