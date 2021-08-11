全新組合『正向老齡化社區服務』 為亞裔長者提供亞洲食物服務

（本報訊）本地的非營利機構The Giving Tree宣佈，即將與好萊塢長者中心（Hollywood Senior Center）合併，冠以全新名字Community for Positive Aging（正向老齡化社區服務中心），繼續照顧亞裔長者的食物需要。

兩個機構的所有員工和服務計劃均保留不變，這包括由多個合作夥伴組成，每月一次的Asian Food Pantry （東亞食物銀行），向社區內有需要的亞裔長者提供具有亞洲特色的食物。

其中一合作夥伴華人服務中心，將與The Giving Tree的Asian Food Pantry 管理人李淳(Judy Lee )小姐繼續合作，提供居住在波特蘭市中心和西北區資助房屋內、符合領取糧食補助的亞裔長者名單。Giving Tree（現稱正向老齡化社區服務）則負責協調、採購和管理工作。俄勒岡州食品銀行的合作夥伴十三街教堂(Clay Street Table) 和First Christian Church提供地點、存儲和義工。俄勒岡華人聯盟的義工則幫助包裝食物、語言翻譯和將食物送到行動不便的長者家。這些服務的資金來自不同的基金會、俄勒岡州衛生局（新冠疫情補助）和私人捐助。這個位於市中心的Asian Food Pantry，每個月為180多個家庭提供具有亞洲特色的食物。

隨著The Giving Tree和好萊塢長者中心的合併，以及The Giving Tree的執行董事 李素英（Gloria Lee）的退休，全新的『正向老齡化社區服務中心』隨繼續Asian Food Pantry 目前的工作，並將服務擴展到波特蘭北區和東北區的亞裔長者，即前好萊塢長者中心所在的地方。

這個合作夥伴關係，是由之前應對疫情緊急情況的運作模式脫變而成的一個全新服務模式，就是為亞裔長者們提供有文化特色食物，讓他們透過享用熟悉的食物使身、心、靈獲得慰藉，而感到喜樂，以及感受到社區的關愛。

『正向老齡化社區服務中心』是一個關懷和健康組織，鼓勵兩代之間的關係，通過對長輩的智慧和經驗的了解，展示對老齡化的意識和尊重。