全新廉租公寓「利晶樓」開放申請 一室一廳最低500美元！

APANO 特別舉辦兩場活動 協助有意入住人士

（綜合報道）位於波特蘭翡翠區、東南Division街與東南82街一帶的全新廉租住宅「利晶樓」（Legin Commons）即將完工，預計7月起陸續入住，並將於本月底正式開放申請。項目地點鄰近華人及亞裔商家聚集的JadeDistrict，對當地社區具有高度關注與實際意義。

該項目由波特蘭房屋局（Portland Housing Bureau）主導興建，總造價約5890萬美元，占地約1.61英畝，由波特蘭社區學院（Portland Community College）提供土地。整體共提供124個單位，包括套房、一房、兩房及三房，預計可容納近300人。

租金方面並非固定價格，而是依申請人收入計算，一般約為收入的30%左右。以目前標準估算，收入較低的家庭中，一房單位月租約可低至500至700美元左右；收入稍高的中低收入家庭，則可能落在約900至1200美元區間。實際租金將依家庭收入與補助資格而有所不同。

申請條件方面，申請人需年滿18歲，並符合收入限制。以2025年數據為例，大波特蘭地區四口之家的年收入中位數約為124,100美元，申請低租金單位的家庭收入通常需低於約3.7萬美元（約每月3100美元），而多數單位則面向年收入約7.4萬美元以下（約每月6200美元）的家庭。申請時需提供身份與收入證明，最終名單將透過抽籤或排隊方式產生。

「利晶樓」名稱源自該地過去的「利晶酒樓」，反映翡翠區長期為華人與亞裔聚集地的歷史背景，也象徵社區文化延續。

為協助華人居民申請，亞太裔聯盟APANO將於5月13日及5月27日下午5時至7時，在其位於東南Division街8188號（8188 SE Division St）的社區會堂舉辦說明與現場申請協助活動，現場提供普通話、廣東話及越南語服務。