全州出現611宗突破性感染 其中有8人死亡
根據州衛生局在上周公佈的數字，本州共有611宗突破性感染，這表示這批確診者全部都已完成了疫苗接種兩星期以上，其中有8人死亡，全部年齡在70歲以上。
這批「突破性感染」病患，有2%（11人）感染的是變種病毒，包括來自加州、南非和巴西。有一半以上的確診者均沒有任何新冠病徵，有45人需入院診治，有14%是來自長期護理中心，確診者平均年齡在51歲，有31%是超過65歲。
衛生官員指出這些確診人士只佔超過130萬完成疫苗接種州民的0.47%，並指出本州在「突破性感染」的定位不明確，不排除這611這數字有誤導。
根據美國疾控中心的數字，全美有超過9,200宗突破性感染，835人需住院，132人死亡，但專家們相信這數字比實際的低，因為有很多人感染後無徵狀，因此沒有接受檢測。
疾控制中心和衛生局的官員表示，目前使用的疫苗具有高度保護性。官員們預計會有少量突破性病例，因為沒有一種疫苗能100%有效。在美國，已證明輝瑞和莫德納疫苗在預防症狀性疾病方面的有效性分別為94%和95%，強生公司的這一比例為72%。
所以完成了疫苗接種程序的人士，戴口罩和保持距離，勤洗手等措施還是最佳保護自己和別人的措施。
在母親節的今天，衛生局的單日新增確診有610宗，2人死亡。有最多新增病例的是麥魯瑪縣144宗，華盛頓縣81宗，卡加瑪士縣78宗，馬里恩縣76宗。