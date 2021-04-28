全州三分一縣城周五再入最高警戒 餐飲業只能做外賣和室外用餐
（本報綜述）隨著第四波疫情持續肆虐，俄勒岡州目前是全國病毒傳播得最快的第二個州。在周一，在俄勒岡州因感染新冠病毒而需入院的人數已大增，超過了本州要封城的門檻的300人，布朗州長在周二宣佈，由周五（30日）起，全州36縣的其中15縣將進入「極高風險級別」，這表示在其中的餐飲業再次走回只能外賣的和室外用餐的狀態。
布朗州長上周已警告，在今個星期五最少有12個縣受到影響。但到了周一，根據實際的數字，受影響的縣已增至15個，其中大波特蘭地區的麥魯瑪縣和卡加瑪士縣都在名單內。名單如下：Baker、卡加瑪士、Columbia、Crook、Deschutes、Grant、Jackson、Josephine、Klamath、Lane、Linn、Marion、麥魯瑪、Polk 和Wasco。華盛頓縣今次則避過了！
在本月初，州長已將極高風險級別的條件提高了，只會在本州因感染新冠病入院人數到達300人，而在過去一星期內的平均住院率增加了15%等情況下，才需要重返極高風險級別。但在周一當日，入院人數已增至319人，均住院率增加了37%。
今次州長決定將15個縣調升到「極高風險級別」，受到各方的批評。有人指第四波疫情已出現了近一個月時間，這些進一步的限制措施早就應該實施。另有人則懷疑室內業務是否導致確診人數激增，以及抑制商業活動除了進一步損害經濟外，可有任何實際影響。
一項在全國範圍進行的調查，其結果就支持了室內業務導致確診人數激增的說法。根據三月份美國疾控中心公佈的數據顯示，在州政府允許餐館開放堂食（包括室外和室內）六星期後，新增的確診病例就開始上升，而死亡數字則在兩個月後攀升。
這項研究報告遭到餐飲業的譴責，他們稱有其他因素亦可能導致案件激增。但有科學家表示，研究結果就如大家都知道的常識一樣：食和喝是兩項無法戴口罩的活動，因此讓病毒更容易在一個狹窄的空間中傳播。
但州的衛生官員表示本州的研究結果則認為病毒在健身室的傳播更容易，更指出如本州不在疫情開始時禁止健身室的開放，本州的情況會更差。
州傳染病專家西得林格博士表示，在去年有9個月的時間段內共有8宗健身室的集體感染個案，其中包括在一家武術學校有18人受感染，在兩家匹克球場(pickleball)有25人受感染，而在一家健身會的健美操課堂上，因學員沒有戴口罩，結果有30人受到減染。
布朗州長在周二的聲明提到：如果我們現在不採取行動，俄勒岡州的醫護人員、醫院和醫療系統將無法承受嚴重新冠病例的治療，今天的公告將挽救生命，並有助於阻止住院率進一步上升。隨著變體病毒已廣泛地在社區中傳播，我們需要所有人共同努力，將其再次控制下來。
今天本州的單日新增確診病例有740宗，2人死亡。全州累計總確診人數有182,040，總死亡人數2,488。
今天有最多新增確診的是麥魯瑪縣116宗、華盛頓縣114宗，Lane縣67宗，卡加瑪士縣64宗。