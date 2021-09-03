兒童食物福利再多389元

（綜合報導）俄勒岡州獲聯邦政府批出額外1.67億元的兒童食物福利，州官員周三宣佈，所有本州的低中收入家庭兒童將可多拿389元用作購買雜貨的補助。估計全州最少有43萬名兒童獲此福利，加上早前早前已發放的，每名兒童能獲補貼近1,500元。

這些福利目的是補償給予在2020至2021學年期間，無法享用由學校提供的免費或減費午餐福利的兒童。

另外，在新一學年，所有就讀於公立學校的兒童們，均可免費享用學校提供的早餐和午餐，同全國情況一樣，學校可向任何想要午餐的學生提供膳食，而根據聯邦學校營養計劃與流行病相關的規定，學校可獲得聯邦政府的補償。

已經參加了SNAP糧食券計劃的兒童，這筆額外的福利將會存入父母的糧食券卡（Oregon Trail）；至於收入過高而沒資格獲得糧食券，但去年合資格領取學校免費餐的家庭，這筆福利將直接存入有孩子姓名的疫情電子福利轉賬(P-EBT) 卡內。

收到這些福利金，受益家庭可用來購買各種食物和飲料，情況跟糧食券一樣。

在某些學校的學生，就算父母收入超過領取福利的上限亦可獲得同樣的待遇。只要學校最少有40%學生是在州政府的糧食或寄養計劃中，就符合聯邦政府所謂的「社區資格」，這樣校方就不再需要審查學生的資料，即可向全校學生提供免費午餐的。所以有不少父母收入高的學生在也能受惠於今次的額外食物福利。

這些學校包括Benson、McDaniel、Jefferson、Roosevelt、Hillsboro、Parkrose、Reynolds和David Douglas 高中以及Beaumont、Lane、Ockley Green、George、Tubman、Rowe、Parkrose和South Meadows 中學。Beaverton、Centennial、David Douglas、Forest Grove、Hillsboro、North Clackamas、Parkrose、Portland和Reynold學區的數十所小學也為每位學生提供膳食福利。

根據州政府在周三所公佈的，9月份學生會收到129元，10月份會收到260元。

合資格但還未申請的家庭，只要在周六前申請仍可獲得389元。