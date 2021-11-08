兒童疫苗開打 情況踴躍



週六（6日）一早，過百輛載著孩子的汽車在橡樹公園外排長龍，等候進園，他們不是來玩的，他們是認真來接種疫苗的兒童。家長都顯得非常興奮因為子女們終可接種疫苗，終可令他們放下心頭大石。

兒童接種疫苗的踴躍情況，不但在這個市內首個兒童疫苗診所可看到，俄勒岡醫科大學亦宣佈，他們的預約時段全滿。

本州有33萬名5－11歲兒童加入接種疫苗的大軍，連同這批兒童，本州的接種率將大大提高。

在場有孩子表示不害怕打針，他們感到非常興奮，因為已有20多個月不能和同學相聚，打了針後，今個聖誕節就可到朋友家開派對，什至過夜歡聚。也有說期待著出外旅遊。

今次疫苗接種活動的診所負責人表示，喜見家長攜同子女到橡樹公園接種疫苗的踴躍程度，就像參加一個演唱會般。

家長們在今個星期開始可找到更多為兒童接種疫苗的地方。本州提供接種的醫療機構包括Kaiser、OHSU、Legacy 及Providence ,任何人士，無需出示保險和毋須付款，均可到這些機構接種，但留意可能需要預約。Walgreen、Costco，Fred Meyer等的藥房將陸續開始為兒童提供疫苗服務。

波特蘭學區已宣佈將在學區內的8家學校設疫苗診所，包括：

Boise-Eliot/Humboldt 小學，César Chávez K-8，Faubion PK-8，Lent 小學，Rigler 小學，Rosa Parks 小學，Scott 小學，及Sitton 小學。David Douglas 校區亦將在11月20 日和12月13日在高中校舍（130／Market街）舉行疫苗診所，歡迎任何5－11歲學生到場。

Clackamas Town Center商場，下週三起在商場內設兒童疫苗針站，時間：11月10 日及17日，12月1日，8日，15日及 29 日，每天由下午 2點到 6點。歡迎隨時到場或預約，網站：https://web3.clackamas.us/schedule/start.jsp?type=phvac# （中文）。

兒童接種疫苗的劑量只是成人的三分之一。接種完第一劑的三星期後才能接種第二劑，之後再過兩星期才算是完成接種。很多家長希望第一時間為子女接種，然後在聖誕節到來前正式完成接種，趕及歡渡節日。也有家長表示要觀察一段時間，看看已接種了疫苗的孩子們反應才決定。