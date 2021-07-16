兒童抵稅15日起發放 IRS籲民眾提防詐騙



國稅局15日起按月將兒童抵稅發給數以百萬計的美國家庭，6歲以下兒童每月300元，6歲以上至17歲以下兒童每月250元，每名兒童都有資格領取；無論父母是否有收入，和是否要交稅，這筆錢都會自動發放給每合資格的家庭。國稅局已在早前寄出通知，並提醒民眾要提防詐騙電話。

國稅局發言人史密斯(Eric Smith)表示，要領取兒童抵稅福利的方法，除了增經報稅外，就是要到國稅局網站IRS.gov填寫資料，「任何其他方式，通通都是騙人的」。

國稅局表示，民眾如果突然接到有關兒童抵稅的電話、短訊或電郵通知，就要提高警覺，在任何情況下都不應向這些不明人士提供任何資料登記領取兒童抵稅。特別是提到必須先繳交現金，或者要先匯款或購買禮物卡才能拿到兒童抵稅，這都是詐騙集團的慣用伎倆。

大多數的抵稅會直接匯入民眾的銀行帳戶。如國稅局沒有民眾的銀行資料，則會寄上支票，但郵遞耗時，可能要較遲才會收到。

史密斯說，直接匯入銀行帳戶的優點在於民眾隨時可以查詢，確保沒有延誤。他說，如果發現入帳耽擱，http://xn--irs-jn2er8er8gv0kewgfv5apmxuzgzsc0so.gov/「兒童抵稅進度更新窗口」(Child Tax Credit Update Portal)查詢。

根據「美國救援法案」(American Rescue Plan)，兒童抵稅發放延期到2021會計年度，每名6歲以下孩童可領3600元兒童抵稅福利，6歲以上至17歲以下兒童每人則可領到3000元。家庭年收入11萬2500元以下可收到兒童抵稅全額，家庭年收入超過15萬元收到金額則將遞減。

這項福利將在一年後到期，但拜登正在推動使其延長到2025年，並最終成為永久性福利。下面是兒童抵稅福利的重要信息：

1．領取資格?

兒童抵稅福利給予18歲和以下兒童的父母，年收入不超過11.25萬元的單身人士和年收入不超過15萬元的已婚夫婦將獲得全額稅收抵免。收入每增加1000元，減少50元。收入超過20萬元的單身人士或收入超過40萬元的已婚夫婦，則沒資格領取這項福利。國稅局給予每名未滿18歲的兒童，每月250元至300元，年齡計算截至2021年底爲準，所以今年内年滿18歲的將不合資格。

2．可拿到多少錢？

6歲以下兒童每月300元，6歲以上至17歲以下兒童每月250元，家庭中的每名兒童都有資格領取；無論父母是否有收入，和是否要交稅，這筆錢都會自動發放給每個符合領取資格的家庭。

3．如果不需要報稅怎麽辦?

如果您在2019年或2020年沒有報稅，您必須向IRS更新您的信息以獲得福利。這類人士可直接到https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool 更新信息。

4．如何發放?

如果您在2019年或2020年已報稅，或收過之前的疫情援助金，抵免福利將直接存入銀行帳戶。如國稅局沒有您的銀行信息，那就要留意郵寄到的支票。

如果您周四（15日）沒有收到直接存款，您可以訪問兒童稅收抵免更新門戶網站，以查看您的信息是否最新。

5．何時收到付款?

由今年7月到12月，國稅局將在每個月的15日直接存款，付款日期分别爲：7月15日、8月15日適逢周日，因此將提前於8月13日發放、9月15日、10月15日、11月15日和12月15日。在12月份之後，餘下的兒童抵稅將等到納稅人申報2021年所得稅時領取。

6．可以停止每月付款嗎？

可以。政府官員表示，如果您不想每月領款，而希望在報稅時一次過收到退稅，您可在IRS網站上更新自己的意願。一名白宮官員表示，到目前爲止已約有100萬人選擇這樣做。

7．今年內失業？有新生兒?

任何變化均可能影響福利金額，您需要在另一個IRS在線工具上更新自己的信息(不同于非報稅者工具)。但要到夏季晚些時候才能作出更改。只要信息在今年内更新，國稅局將會補付所有錯過的福利。

8．這筆金錢可用在那裡?

與糧食券或住房券等其他福利不同，如何使用兒童稅收抵免不受限制。

據財政部估計，將有3900萬個家庭受益，佔兒童總數的88%。白宮稱，由於金額提高，超過500萬兒童將擺脫貧困，使兒童貧困人數減少一半以上。

財政部長耶倫在一份聲明中說：“這一重大的中産階級減稅措施和減少兒童貧困的舉措是美國經濟上的重大勝利，也是道德上的勝利。”