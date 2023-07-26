兒童患近視情況嚴重 專家感到棘手

（本報綜述）俄勒岡醫科學院（OHSU）一項新研究表明，近視問題日趨嚴重，影響到愈來愈多人，其中包括兒童。專家表示兒童近視需要加劇預防，以避免近視情況越來越嚴重。研究亦表明，目前被廣泛使用的治療手法，似乎無效。而目前為止，近視並沒有優解方案。

近視一直是群眾為之苦惱的毛病。它背後的生理原因來自眼球的變形。在用眼過度後，眼球會從原來的圓形，變成橢圓形，視力也會因此變得模糊不清——俗稱為近視。這個毛病在兒童發作的機率比成年人高：成年人由於身體已定型，眼球不會如此容易變形。而兒童，則難以控制。

“近視之所以發作，就是因為眼球不可遏制地變長。哪怕體內神經系統向眼球發出訊息，遏制它的生長，但過度用眼仍然會造成近視。”眼科醫生蘇美斯說。她是OHSU眼部研究中心的副教授，同時也是這項新研究的作者之一。

市場目前流行的治療方式，是將含有極少量阿托品的眼藥水滴入5到12歲孩童眼中，以緩解近視的增長速度。然而新研究卻徹底證明這種手法的無效——阿托品眼藥水的作用無異於安慰劑。

“我們需尋找更多方法去抑制近視，因為這個老辦法已被證明無效。”蘇美斯認為，目前的治療技術仍未達到上限。戴眼鏡與滴眼藥水是目前的普遍療案，但太過低效。

近視防範十分重要。據世界衛生組織的數據來看，到2050年，近視將會影響全球一半的人口。

造成這結果有許多原因，但說到哪個因素最主要，還是與電子屏幕使用有關。

蘇美斯說，劇烈化近視的一個主要因素，就是不斷地使用電子設備。如果我們不加克制地看手機，尤其是靠得太近的話，會讓近視變得更糟糕。

如果您是一位家長，肯定在思考如何避免孩子近視。有專家說，只要你遵循“20法則”，就可以有效防範近視。“20法則”的原理是，每專注用眼20分鐘，就要望向20英尺外的東西20秒。如此一來，眼睛會沒那麼疲憊，且得到短暫休息。

專家們同樣建議群眾，暫停看書或手機，到戶外走走，這會有助於緩解眼睛疲勞，減低近視的增長。