兒科醫師警告：麻疹病例呈上升趨勢

(本報綜述)俄勒岡州兒科醫生發出警告稱，全美範圍內麻疹病例正在上升，現已波及17個州。今年早些時候，華盛頓西南部已經爆發的麻疹疫情。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，截至本週，美國境內共報告了45例麻疹病例，涉及17個州。其中，Clark縣和Wahkiakum縣在1月報告了華盛頓州的8例。

面對全國麻疹病例上升的趨勢，俄勒岡州兒科醫生Heather Long博士指出，儘管美國的麻疹病例相對較少，但考慮到疫苗接種率低於人口的95%時，病例群集就會開始出現。

「麻疹具有明顯的症狀，通常在感染的頭幾天內出現,」專家解釋說：「口腔內可能會出現白色斑點，然後同時皮膚外部將開始出現皮疹。這種皮疹從頭部和臉部開始，然後向身體其他部位蔓延，通常比其他病毒性皮疹更紅更明顯。」

專家建議，如果有任何人出現這些症狀，尤其是兒童，應立即聯繫醫療提供者進行篩檢，因為每5個感染麻疹的兒童中就有1個需要住院治療。對於已經接種了疫苗的兒童，專家表示，則不必過度擔心，因為麻疹疫苗在很大程度上是有效的。

值得注意的是，如果未接種疫苗的人與麻疹患者接觸，感染的可能性高達90%。麻疹飛沫從咳嗽或打噴嚏中散播出來，可以密閉保存長達兩小時。