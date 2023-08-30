免費退貨蠶食利潤美零售商再緊縮退貨政策

（綜合報導）無條件免費退貨，是很多美國在線零售商的利潤損耗的最大因素之一。隨著通貨膨脹繼續壓制購物者在服裝、家居裝飾品等各方面的支出，解決無償退貨的高成本問題，已成為零售商們的優先事項。

美國的商家正在縮短退貨有效期窗口、增加退貨郵寄費用，並提供折扣以換取不退貨的保證。

亞馬遜在網站上為購物者貼出了「高退貨率商品」類別的提示；網上零售商Dress the Population 開始向同意不退貨的消費者提供折扣；擁有大量實體店的零售商，如Zara和H&M等等，也在做出相應調整，如向購物者收取退貨的郵寄費用等。

在疫情期間，美國商家銷售後的退貨率激增，因為越來越多的消費者轉向了網上購物。一些顧客經常因為不確定是否合適，會同時購買了同一商品的多個尺寸，之後將不合適的免費退掉。根據退貨管理公司Narvar的數據，2022年的退貨率比2019年高出約14%。

用於處理退貨的運輸、倉儲和勞動力加起來，使得退貨成本變得很高。此外，許多商品在退回到零售商手中時已經過季，必須進行高額減價才能重新出售，而這可能會進一步蠶食利潤。

根據Narvar公司的數據，平均而言，處理100美元退貨的成本，大約為26.5美元。Narvar的首席執行官夏爾馬對該問題表示，如果能夠將退貨數量減半，就可以使利潤增加約25%。

據《華爾街日報》報導，JCPenney的首席客戶官馬倫對此表示說：「雖然顧客說免費退貨是最重要的，但如果沒有的話，他們還是會去購物。他們在民意調查中所說的，和他們在實踐中所做的，有很大的區別。」

推出旨在減少退貨的舉措，是美國零售業正在發生的巨變的一部分。零售業正在將利潤置於增長之上。高管和投資者們表示，由於利率上升和對經濟的擔憂，近年來，許多電子零售商的估值都已經下降，資本變得更加稀缺。

許多規模較大的電子商務巨頭公司，都是花了數年時間才實現扭虧為盈，而大量的公司仍然處於虧損狀態。高管和分析師說，除了其它原因之外，退貨的高成本也是主要原因之一。

亞馬遜為電子商務中的免費和快速退貨設立了新的標準，以期退貨行為能夠減少一些。

在幾個月前，亞馬遜開始明確標出，哪些產品的退貨率高於其它類別。如果消費者的地址附近有Amazon Fresh、Whole Foods Market 或Kohl’s超市，這個在線零售巨頭還向那些選擇通過UPS退貨的購物者，收取1美元的費用。亞馬遜擁有Amazon Fresh 和Whole Foods 超市，它還與Kohl’s百貨連鎖店在處理退貨方面展開合作。

亞馬遜的一位女發言人說，通過顯示高退貨率，公司希望幫助顧客做出更明智的購買決定。她說，顧客有多種免費退貨的選擇，只有少數顧客的退貨選擇，會被收取1美元的費用。

為品牌和零售商提供退貨軟件和管理服務的goTRG公司，在3月份對500家美國零售商進行了一項調查。結果顯示，有66%的零售商會對退貨收取費用。這個數字比9月份的60%有所上升。

根據數字分析公司Quantum Metric在2022年11月對3000名美國和英國消費者進行的調查，約69%的購物者表示，他們將停止在那些會收取退貨費用的零售商處購物；49%的購物者表示，他們願意預先為免費退貨支付更多的錢。

此外，零售商們也正在縮短退貨有效期的時間段窗口，並為將商品直接退回商店的購物者提供獎勵。goTRG公司說，由於越來越多的購物者將網購商品退回商店，店內退貨率在去年幾乎翻了一番，從2021年的約8%上升到16.5%。

一些公司告訴顧客，如果顧客保留他們要退回的商品，可以獲得額外折扣；而其它公司則在購物者承諾不會退貨的情況下，預先提供折扣。

Dress the Population公司的首席執行官舍恩鮑姆就該問題舉例說，通過自己的網站和其它零售商，如Nordstrom和Saks Fifth Avenue等，所銷售的裙子，退貨率平均為55%。舍恩鮑姆說，每退回一件商品，該公司都要花費25美元來支付退貨運費和處理費用。

在去年，該品牌推出了新的措施，如果顧客同意留下已經購買的商品而不退貨，他就可以獲得10%至70%的折扣。大約有14%的退貨顧客選擇了這種折扣。舍恩鮑姆先生說，這一優惠使總體退貨率下降了7%，退貨成本減少了一半。