元老級指導教師　援助美國老師們解決線上教學的疑難　　

（社團來稿）美國從去年三月疫情開始，整個教學結構大轉變，全球華文網路種子師資培訓的元老級指導教師－連老師，不斷在網路上援助美國的老師們解決線上的疑難雜症！

每位華文老師經過一年的線上課程，具備電子化教學的伎倆，今年三月起,，奧勒岡州由於疫情趨緩,加上疫苗施打率百分之六十以上，教育局為了挽救低迷學習心態， 主流學校改採開放式戴口罩面對面教學，然而還有很多人未能達到施打疫苗的年紀，所以在多方顧慮下， 採取複合式教學，有的學生進教室，有的學生在家留在線上學習。

大波特蘭華文學校聯誼會趁這機會給僑校做一個轉型，打破州界，讓偏遠沒有僑校組織的僑胞學子能夠接受華文教育，特地在暑假初期於6/12、6/13兩日辦理複合式教學師資培訓， 第一天是讓具有美國實戰經驗在Catlin Gabel School中學部教書的兩位老師用工作坊的方式,讓老師們體驗複合式教學。

鄭莉玲老師(台灣大學復建醫學系畢業，紐約大學職能治療研究所畢業、Marylhurst university教育研究所)和田鳳英老師（大學外語系、台北中華語文研習所）除了具備學養，鄭老師做足了分享前的準備功夫，鄭老師的活潑帶領，田老師的溫柔婉約，一動一靜，分享了複合式教學方式，教學內容，課程設計和結構做了詳細分析和解說，好處是與會的各方有經驗的老師互相提攜，並且，鄭老師很懂得如何將第一天的培訓與次日結合，雖然在設計培訓之初，為了確保每位受訓老師與指導老師的互動，規定僅五十人的限制，結果擋不住眾多有高度學習熱誠的老師，上課人數達七十多人。

次日教學，連老師就複合式教學系統的規模規劃，實境看到台灣中原大學複合式教學設備，以及數位教學中心的設備，教學時如何使用教學工具，課堂和線上同時互動，分享螢幕及如何加裝追焦設備的方式，器材選購，詳詳細細的解釋，將他擅長的網上教學方式，非常流利不慌不忙的幽默，帶領全場上百位老師聽得趣味橫生，連老師無私地製作無數回答老師問題的影片，有那種把老師請回家學習的概念，最後他以無比耐心回答美國老師們從小學到高中等等面臨種種問題一一解答， 參與的老師都感激不已！

這次線上培訓主要推手是西雅圖華僑文教服務中心吳曉竹主任，特別重視海外教育這個扎根要點，經濟文化辦事處處長甄國清十分在乎僑民在海外從事華文教育，百忙之中亦抽空來給老師們鼓勵！