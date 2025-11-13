傳海岸城市Newport將設置ICE設施　

（本報綜述）俄勒岡海岸城市紐波特（Newport）官員週一表示，根據可信消息來源，國土安全部（DHS）正評估在俄勒岡州沿海地區設立移民與海關執法局（ICE）設施的可能性，其中包括紐波特市政機場附近地點。

紐波特市政府指出，目前尚未能與聯邦官員直接聯繫確認此事，但基於消息來源的可靠性及議題的敏感性，決定主動向社區通報。市府聲明指出：「依照市府一貫的資訊公開原則，需經確認後方能對外發布。然而，鑑於消息的可信度及公共安全的重要性，市府領導決定提前向居民說明情況，以維護透明度。」

紐波特市政府表示，已與地方、州及聯邦層級的民選代表合作，評估此消息對城市可能帶來的影響，並研究市府在法律及行政上可採取的行動。

目前尚不清楚聯邦政府是否同時評估其他俄勒岡地點。州長蒂娜‧科泰克尚未對此回應。

今年2月，《紐約時報》曾報導，川普政府正考慮在全國多處軍事基地，包括俄勒岡州內，設立收容無證移民的設施。不過州政府當時表示，未接獲任何正式通知。

目前，ICE在波特蘭南濱（South Waterfront）設有一處辦公樓，內含小型臨時拘留區。該地曾因反對移民拘留的抗議行動而引發長期示威。一般而言，被ICE逮捕的移民會先被帶至波特蘭設施，再轉送至華盛頓州塔科馬的「西北拘留中心」或其他地區。該中心容量約1,600人，用於羈押等待聽證或遣返的移民。