偷車談何容易　怎辦？ 15秒就能偷走一部本田思域

偷車談何容易 怎辦？

15秒就能偷走一部本田思

(本報綜述）波特蘭市偷車情況嚴重，平均每日有30 輛汽車被盜。

警方表示，偷車賊在波特蘭東北部和東南部最常出沒，即使把車子停泊在人流多而且光線充足的地方，亦無法阻止偷車賊犯案。

擁有一家售買汽車防盜系統的店主耶格爾表示，光顧他的顧客主要因為汽車被偷或是鄰居的汽車被偷。他還指出：一般裝有原廠警報系統的汽車，事實上也是很容易被偷走的。

耶格爾提到，有人可以在大約 15 秒內偷走一輛 1996 年的本田思域。盗取一輛較新的汽車，也只需要幾分鐘而已。 儘管現時汽車的本身的防盜系統已非常先進，但偷車賊的技術也同樣進步了！任何人都可能成為受害者。

耶格爾又說，“四年前，波特蘭有最多偷車的一月，數字是 670 輛；上個月是 903 輛，本田車款仍然是賊人最感興趣的。幾乎所有本田的型號，都一直被偷視為目標，其次就是福特的皮卡車。”

根據波特蘭警察局的數據，在過去 3 個月中，平均每小時就有超過一輛汽車被偷。

耶格爾 說，總有一些有效的方法能保護您的汽車免被偷走的，首先要考慮的是一個車門警報器，車門一開就會觸發警報，然後是一個停止啟動器。

大多數汽車通常可以在大約 2 小時內完成安裝，設備和人工的起價約為 250 美元。還有其他選項，包括具有 GPS 跟踪功能的設備等。

還有一種稱為汽車熄火開關器（Kill Switch）的設備，起價約為 65 美元。 “只要這設備隱藏得好，賊人並不會知道它藏在哪裡。”（*** 汽車熄火開關器會干擾汽車發動過程，旨在以最快的方式將其關閉。）

警方表示，今年到目前為止，大約88%的被偷汽車被追回，但就意味著有數百輛汽車仍然下落不明。

麥魯瑪縣地方檢察官辦公室表示，他們有一個 11 人的部門處理這些罪案，目前正在處理中的案件約有 30 到 50 個。