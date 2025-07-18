偷挖土機搶銀行的賊人落網

（本報綜述）上個月震驚克拉克默斯縣（Clackamas）的一起離奇銀行盜竊案，兩名嫌犯終於落網。這兩人不但偷走工地挖土機，還在黎明時分駛入銀行得來速區，用重型機械當場把兩台ATM拆得稀巴爛，搶走超過5.8萬美元現金，現均被控多項重罪。

案發經過：挖土機深夜搶劫

警方表示，案發在上月一個週一凌晨近5點，位於克拉克默斯Sunnyside Road東南11521號的美國銀行（U.S. Bank）車道突遭「攻擊」。嫌犯先從附近工地偷走一台挖土機，開到銀行外，用機械臂粗暴地破壞提款機外殼與銀行牆面，還順手砸破停在旁邊的一輛SUV。整個過程持續數分鐘，場面混亂驚人。

等到克拉克默斯縣警長辦公室警員趕到現場，挖土機仍在運轉，兩名嫌犯已帶著大筆現金逃之夭夭。

經過一個多月的追查，警方鎖定兩名男子。

32歲馬修·埃文·阿莫（Matthew Evan Armour）於上週五在哈比谷一處公寓停車場被捕。

51歲凱文·歐文·米勒（Kevin Owen Miller）隔天在波特蘭落網，當時他因另一項通緝令正被警方追查。

警方表示，案件仍在調查中。如有任何線索，請撥打503-723-4949，或透過克拉克默斯縣警長辦公室網站線上舉報，請註明案件編號#25-013120。