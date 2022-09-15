停課兩年後 中華學校上周六開學

（來稿）中華會館中華學校9月10曰重新開課。出席學生60名。有很多是以前就讀的學生。約有一半是新學生。孔翠君校長帶領老師們在第一節課中甄別學生級別。第二節課是用說故事形式，介紹中秋節的來源及意義。然後中華會館正、副主席和多位校董會成員把月餅送給每一位學生品嚐。

疫情期間，教學活動被迫暫停了兩年。為籌備新一學年開課，中華會館校董會在半年前開始招聘新校長、老師及招收新學生。新學年的校長及老師們都富有教學經驗，尤其是孔翠君校長，她是華南師範大學畢業生，教學管理及教育經驗豐富。其他老師都在中國各師範大學畢業並有多年教學經驗。他們都能說流利國、粵語及英文。

中華學校的中文課程全部在東南82街的PC C校舍內上上，課室的電子教學器材應有盡有，方便老師們使用。中華學校新聘的老師們都是年青一輩，對電子教學器材使用一點也不陌生。在開課前半月，老師們曾參觀PCC課室，和 PCC職員討論電子教學儀器的使用方法及範圍。他們非常欣賞這些先進的教學器材，深信這些電子儀器能幫助他們輕易地進入新時代電子化教學領域。除了先進的電子設備能為學生帶來新的學體驗，老師們的鼓勵式活動化教學也給學生們帶來中文學習的興趣。學生們對上課將會有一種全新的參與感受。他們會體會到新的教學形式與傳統教學方式完全不同。