停了7年的聯邦租金補助重新接受申請 6月9日截止 抽籤決定那2000人受惠

（本報綜述）聯邦政府的自選房屋租金補助計劃（

）停止接受申請7年後，已於星期一（6月5日）重新接受申請，至星期五（6月9日）截止。住在麥魯瑪縣的低收入租戶可在這期間填寫申請，由於資金有限，預計申請人數眾多，負責機構將從申請表格中以抽籤形式選出2,000人。

負責這個又稱為第8章租金補助項目的機構是Home Forward。

根據一份由波特蘭房屋局在三月份發放的報告顯示，在波特蘭的租戶中，有一半都屬於”重負擔者”，意思是指每月收入有30%是用來支付租金的，其中有四分一租戶更是一半的收入用來支付租金。

麥魯瑪縣議員盧比奧形容波特蘭市目前的情況是『即將爆發風暴』，可負擔的房屋越來越少。影響的因素包括高利息和高通脹。

波特蘭市在2015年宣佈進入住屋緊急狀態，自此波特蘭房屋局推出了4,300個廉租住屋單位,但這數字遠不及所需的。同時報告顯示，在民眾獲得這項服務方面持續存在不公平。報告指出，在波特蘭，沒有一個社區一個是普通黑人家庭所能負擔的，而且有幾個社區更是所有種族的普通家庭都負擔不起的。

Home Forward的主任德納福特在新聞稿中說：我們的社區聯合起來，建造新的廉租住屋，但由於高昂的租金和通貨膨脹，許多家庭為了維持生計而仍處于苦苦掙扎中。我們知道這些補助券將可幫助數千人找到安全和穩定的居所。

申請『自選房屋租金補助計劃』的人士是有收入限制的：個人不能超過39,500元以及一個4人家庭不能超過56,400元，家庭中也要有最少一人要符合公民的要求。

有需要人士可到Home Forward 的網站https://www.homeforward.org/或撥電503-415-8050申請，然後由抽籤決定是否接納申請。但不能保證中籤人士能順利獲得補助，因為仍須要經過篩選程序，有可能需要3年時間才正式拿到補助券。

Home Forward 估計，在5天的申請期內，將有超過二萬人申請。

今次俄勒岡州獲聯邦政府撥款100萬元，有近80萬元是撥給波特蘭市的租戶。麥魯瑪縣自2017年起，因資金不足已停止發放補助券。今次重發補助券相信是防止更多低收入人士流浪街頭的方法之一。