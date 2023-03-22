保護租客免被趕 又要由納稅人埋單？

（本報綜述）一項新的加稅提案26-238，為面臨迫遷的租戶提供免費法律代表服務，將出現在5月的公投中。但這提案卻受到三個政府：波特蘭市，麥魯瑪縣及都會局的領導人公開反對。

提案的籌劃者早於兩年前已開始計劃，並準備在去年11月的選舉中進行公投，但遭到波特蘭商業聯盟提出法律挑戰，結果提案推出的日期要延後。去年12月他們已徵集了足夠的簽名，決定在今年5月的選舉中給民眾來投票決定。

支持提案者如Eviction Representation for All （代表所有被驅逐者）組織，希望新稅項每年能籌集到1200萬至1500萬元。他們的一名義工表示，被業主驅趕最終會導致長期無家可歸，所以能幫助他們繼續居有其所是非常重要的一個步驟，當中的工作包括支持租客解決問題來減少不必要的驅逐。他們亦指出單靠住客自己的能力，是不可能做到的。

這提案將徵收資本利得稅，最初設定為0.75%。目前聯邦政府已有徵收資本利得稅，從民眾出售投資和資本資產所獲得的利潤抽稅，這包括股票，房地產到共同基金和加密貨幣等的任何東西。

有認為，這提案的出現，反映出本地區的住屋危機已到了一個令人兩難的十字路口。推動這稅收的人說，這將有助租客可繼續留在住所免受驅趕；反對者則指出，再添多一種稅收，將會令更多居民遷離麥魯瑪縣。

目前，麥魯瑪縣是全國所得稅率最高的縣之一，緊隨首位的紐約。

阻止這提案的波特蘭商業聯盟，其總裁安德魯霍恩表示，提出反對是該會的責任。他指出，提案可能是出於善意，但卻將本區居民的負擔推高到不勝負荷的水平。霍恩強調，這提案將大大影響到任何出售房屋的人。

波特蘭大都會房地產經紀人協會的宣傳主任爾希拉說：“當你把房子賣掉時，你要為房子的任何增值繳稅。所以如果你在五年前買了你的第一套房子並正在考慮賣屋，你就要計算自購買以來該房屋的任何升值來繳稅。按照今天房屋升值的極速速度，您的一筆稅款可以說是不菲。”

波特蘭和麥魯瑪縣的領導人都公開談論了這提案。

波特蘭惠勒市長表示：“麥魯瑪縣已經擁有美國最高的稅率，相信支持新稅收的民眾有限。可負擔住房當然是一個有價值的目標，但正當我們努力鼓勵大眾對社區支持時，我不可能支持一個會將投資趕出波特蘭的全新加稅提案。”

都會局主席彼得森在一份聲明中說：“我支持為面臨被驅逐風險的低收入租戶提供緊急租金援助或法律代表的計劃；這些均已被證實是可以防止無家可歸的。而幸運的是，我們已有類似的計劃，並有資金繼續推行這些計劃。第26-238號提案是不必要的。提案將影響所有麥魯瑪縣居民，不論他們的收入或支出能力，包括依賴退休金的老人、投資在社區中的小型企業和中產家庭等。”

然而，支持者表示，隨著波特蘭走出疫情，加上俄勒岡州的房東今年能夠將租金提高多達14.6%，因此迫切需要有稅收資助的法律代表服務。

Eviction Representation for All的義工卡羅爾說：“被迫遷至流離失所是我們社區的一個大問題，我們知道租戶在大流行之前和大流行期間都在苦苦掙扎。租金繼續上漲，但工資增長卻追不上，每個租戶都有被迫遷的風險，我們需要能夠在每個層面來為社區解決無家可歸問題。”

根據俄勒岡法律中心的數據，2022年麥魯瑪縣有6,577起住宅驅逐案件。法律中心發現，在這些案件中，只有9%的租戶有法律代表，而房東方面則超過一半有法律代表。

提案的支持者指出，根據本州與通貨膨脹掛鉤的租金控制政策，俄勒岡州的房東今年可以將租金提高14.6%。他們還指出，俄勒岡州公共政策中心的一項分析發現，2020年俄勒岡州最富有的5%的人，拿走了近85%的資本利得收入。他們指出，提案只會對這一班人有較大的影響，不明白為何政府領導人都反對。他們認為有很多的無家可歸個案都是可以避免的，只要我們可以在法庭內解決房東與房客之間的權力和知識不平衡問題。所以能夠有法律代表是非常重要的。