俄軍攻佔切爾諾貝利核電站

俄軍攻佔切爾諾貝利核電

本州與華州作好準備應對可能的核泄

這幾天，全世界目光均放在俄羅斯攻佔烏克蘭的事件，而最令人擔憂的是，俄羅斯軍隊已佔據了切爾諾貝利（Chernobyl）核電站核廢料場，除了擔心受損的核廢料場釋放出放射性物質外，更糟糕的是， 有核爆的危機。

LiveScience 報告稱，烏克蘭切爾諾貝利附近的放射性活動水平已經較高，可能是由於禁區內的土壤受到干擾。

切爾諾貝利在1986年發生的爆炸造成人類史上最嚴重的一次核災難，帶來大規模的經濟和人命傷亡損失。烏克蘭總統日前警告，如果俄羅斯繼續入侵，這樣的災難有可能重演。「我們的衛士正在獻出生命，以讓1986年悲劇不再重演，」總統弗拉基米爾·澤倫斯基較早前在推特（Twitter）上發帖稱。

據報道，俄軍在周四越境進入烏克蘭之前，已經進入了這個核電站的隔離區。

美國白宮表示，已經收到報告，切爾諾貝利工作人員當場被俄軍俘虜成為人質。

有關專家警告稱，雖然該地區沒有人居住，而且核電站不再運作，但是在該地帶的任何激烈戰鬥都有可能導致核洩漏。不過，謝菲爾德大學的放射性廢料問題教授科克希爾指出，俄羅斯人 是世界上對核能運作最有經驗的人群之一。

科克希爾在過去六年曾經參與切爾諾貝利的國際清理行動， 事故過去30年了，仍然沒有清理完所有的東西。科克希爾現在擔心，入侵烏克蘭的行動將會實際上中斷這些清潔行動。

據本地公共廣播公司(OPB)報道，俄勒岡州和華盛頓州的官員亦處於高度戒備中，他們正在嚴密監控，當測到有異樣，會立即進行研究，確定其來源和是什麼樣的放射物，並會告訴民眾如何應對。

俄勒岡州應急管理局官員表示，他們正在為他們所謂的“烏克蘭/俄羅斯危機”帶來的一系列潛在影響做準備。 這包括從網絡恐怖主義到放射性事件的任何事情。

華盛頓州放射應變團隊領導馬克亨利表示，他的部門正與近75名專門研究放射問題的人士一起工作，包括實際採集牛奶和水的樣本等。他亦指出，團隊已在該州看到了驚人數量的活動，它可以包括任何事情，如鐳錶盤手錶破損、甚至是醫療設施中出現放射性物被破壞－如在2019 年在西雅圖的 Harbourview。

亨利說，幾十年來，他一直在努力確保他的團隊為各種可能發生的事件盡量做好準備。 但亨利也指出，如果華盛頓或俄勒岡州發生這類事件，確實是很難到有充分的準備。

亨利和他的同事目前正在與美國能源部、太平洋西北國家實驗室、國民警衛隊和華盛頓的應急管理團隊進行協調。亨利說，無論如何，重點將是：“我們看到的放射性同位素對我們的公民有什麼風險？”

兩州之間的哥倫比亞河，是被密切監察的目標之一。