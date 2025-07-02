俄勒岡Happy Valley華男為中國從事間諜活動被FBI逮捕

（本報綜述）美國司法部7月1日表示，兩名中國公民涉嫌代表中華人民共和國國家安全部在美國境內執行秘密情報任務，包含蒐集美國海軍人員與基地資料，以及試圖招募軍事人員為中國從事間諜活動，已於6月27日被捕。

遭起訴的兩人分別是：

居住在Happy Valley的38歲男子陳遠策（Yuance Chen）。根據刑事起訴書，陳遠策為中國公民，約於2015年9月以B1/B2訪客簽證入境美國。2022年6月26日，他因與一美國公民結婚，而取得有條件永久居民身份，也就是綠卡。

今年年4月以觀光簽證抵達德州休士頓的39歲男子賴立仁（Liren Lai）。

司法部指出，兩人除負責協助招募人員、偵察美國軍事設施外，還涉嫌代表國安部安排一筆秘密現金交付，透過「秘密投遞點」把至少1萬美元放在加州利弗莫爾（Livermore）一個置物櫃中交接。

聯邦調查局局長卡什·帕特爾對媒體表示：「這次逮捕展現了我們捍衛國家安全的決心。這兩人替敵對的外國情報機構效力，是中國共產黨長期滲透我們體系的行動之一。經過與海軍刑事調查局（NCIS）等單位的密切合作，我們成功瓦解他們的圖謀，也向世界發出明確訊息：美國不會容忍本土間諜行為。」

根據加州北區聯邦法院的刑事起訴書，中國國安部負責對外情報、反情報與政治安全，長期針對美國進行各類滲透行動。檢方指控，賴立仁在2021年招募陳遠策加入，2022年1月兩人一起在中國廣州討論合作細節，並策劃了現金投遞任務。

2022及2023年間，兩人到訪華盛頓州一處海軍設施以及加州聖蓋博（San Gabriel）一處海軍招募中心。據稱，陳遠策在招募中心拍攝公告板，上面列有新兵姓名、籍貫與所屬項目，公告板上很多新兵都被記錄來自「中國」，對國安部來說，這是他們挑選潛在目標的重要線索。美國司法部稱，這些照片已被傳給駐中國的情報官員。

文件還指出，中國國安部曾指示陳遠策在與潛在招募對象接觸時，要如何談論報酬、偏好的海軍職位與降低自身風險的方法。陳遠策甚至與一名海軍人員透過社交平台聯繫，安排參觀位於聖地牙哥的林肯號航空母艦，並將該人資料送交國安部。

2023年，賴立仁從中國飛抵美國，並將一支專用手機交給陳遠策用以聯絡國安部。2024年4月與2025年3月，陳遠策前往廣州，與中國國安部官員會面討論執行特定任務的酬勞。此後，賴立仁今年4月再度入境美國，聲稱此行與網路零售業務有關，計劃在休士頓停留兩週。但調查顯示，他於5月9日與一名同伴從德州驅車前往加州，5月15日再返回德州交匯鎮（Junction）。

兩人均被控未依法向美國司法部長申報，即擔任外國政府代理人。若罪名成立，最高可面臨25萬美元罰款與10年監禁。

國家安全事務助理司法部長約翰·艾森伯格（John Eisenberg）表示：「像中國國安部這樣的敵對情報機構，常花費數年時間培養線人滲透美國。我們將持續防範與瓦解這些秘密間諜網絡，保衛國家安全。」