俄勒岡DMV推出綫上駕駛知識考試

（本報綜述）俄勒岡交通部近日宣布，申請C類非商業駕駛執照或摩托車駕駛員執照的申請人可以參加線上駕駛知識測試。在引入這項服務之前，駕駛執照申請人則必須前往當地的DMV辦公室，使用現場測試屏幕進行知識測試。

俄勒岡州DMV官員艾米·喬伊斯表示，現在人們可以在自己方便的時候參加線上知識測試，無需再舟車勞頓前往DMV辦公室去排隊。

線上考試使用的系統與在DMV辦公室現場考試的系統非常相似，且報名費與現場考試一致，並不會收取任何額外的費用。作爲參加考試的主要群體，年齡在18嵗以下的青少年需要在21歲以上的成年人監督下完成線上考試。考試時使用的電腦必須滿足一定要求，如配備網絡攝像頭、鍵盤和滑鼠等。网络摄像头会拍摄考生的面部照片，以确认其身份并确保遵守测试规定。根據規定，不允许使用觸屏屏设备进行在线测试。

目前，線上測試只提供英語和西班牙語版本，但交通部表示，DMV計劃在未來開發其他語言版本的測試。

需要注意的是，通過線上測試後，申請人仍然需要親自前往辦公室，出示身份証件並通過視力檢查。

俄勒岡州的駕駛員執照知識測試包括35道多選題，申請人有60分鐘的時間來完成。每次測試的費用為5美元。