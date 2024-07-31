俄勒岡Crater Lake被評為全美最低調的寶石地

(本報宗述)根據一家權威測評機構Places to Travel的一項最新研究，俄勒岡州Crater Lake湖被評為全美最佳「隱藏寶石」目的地。這一榮譽基於全國範圍內的谷歌搜索量，顯示出這座湖泊在全美旅遊者心中的特殊地位。

Crater Lake湖每月在谷歌上的平均搜索量高達182,100次，遠超其他競爭對手。該研究考慮了來自美國50個州近2,700個數據，從而確定了這一排名。

該機構的首席執行官表示：「美國各地的隱藏寶石為那些擁擠、受歡迎的目的地提供了極好的替代方案，為您的旅行增添了獨特的魅力。走在非主流路線上可以非常有收穫，並讓您探索到可能會錯過的多樣化地區。」

位於克拉馬斯縣(Klamath)的Crater Lake湖以其清澈的藍色湖水和令人驚嘆的露營地而著稱。這座湖形成於約7,700年前，是美國最深的湖泊，全球排名第十深。根據評論，克雷特湖擁有超過500條評論和五星評價，進一步印證了其受歡迎程度。

研究指出：「在湖周圍有許多活動，包括徒步旅行、釣魚，甚至滑雪。」這些多樣化的活動為遊客提供了豐富的選擇，使得克雷特湖成為一個理想的度假勝地。

除了克雷特湖，研究還列出了全美前五名「隱藏寶石」目的地：

1.Crater Lake湖，俄勒岡州

哈瓦蘇瀑布，亞利桑那州 羅斯福島，紐約州 石峰國家公園，加利福尼亞州 莫頓植物園，伊利諾伊州

這份榜單顯示了克雷特湖在美國旅遊者中的重要地位，並為那些尋找獨特且未被過度開發的旅遊目的地的遊客提供了有價值的建議。