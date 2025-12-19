俄勒岡高中畢業生升學率上升 仍低於全美平均水準

（本報綜述）根據俄勒岡州高等教育協調委員會最新公布的數據，俄勒岡州2023年高中畢業生中，選擇在畢業一年內升讀大學、社區學院或技職學校的人數比例明顯上升，顯示疫情後的升學趨勢正逐步回穩。

數據顯示，俄勒岡整體升學率較前一年增加2個百分點，約55%的2023屆高中畢業生在畢業一年內進入高等教育體系，且各個族裔學生的升學比例均出現成長。州高等教育協調委員會研究與數據主管考克斯表示，這是疫情期間升學率大幅下滑後的重要反彈訊號，雖然回升速度仍落後於多數州。

不過，俄勒岡目前的升學率仍低於全國平均水準。根據聯邦勞工統計局數據，全美平均升學率接近63%，而俄勒岡尚未追上。俄勒岡的升學率高峰出現在2011屆，當時約為65%。

從族群來看，差距依然存在。2023屆畢業生中，約79%的亞裔與亞裔美國學生在一年內升學，為全州最高，但仍低於疫情前約83%的高點；相較之下，美洲原住民、阿拉斯加原住民、夏威夷原住民與太平洋島民學生的升學率約為41%，明顯偏低。

教育官員指出，不少學生選擇不立即升學的原因，包括學費高昂、擔心背負學貸，以及部分拉丁裔學生對填寫聯邦助學金申請表可能影響家庭移民身分感到憂慮。

考克斯表示，州政府近年加大對學費補助的投入，正逐漸改善部分族群的升學可負擔性，其中「俄勒岡部落學生補助」已讓隸屬州內九個聯邦認可部落的學生，幾乎可免除就讀州內社區學院或大學的全部費用。不過，她也坦言，官方數據無法反映那些因學費壓力而乾脆放棄申請高等教育的學生，這仍是俄勒岡在提升升學率與教育公平上必須面對的挑戰。