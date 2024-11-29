俄勒岡首例訴訟：特斯拉自動駕駛闖STOP標誌釀車禍

（本報綜述）近日，一起針對特斯拉自動駕駛技術的訴訟在俄勒岡州克拉克默斯縣法院立案。原告麥克·沃德（Michael Ward）指控，一輛處於自動駕駛模式的特斯拉未遵守停車標誌（STOP），高速撞擊其車輛，導致其身受重傷。這是俄勒岡州首起涉及自動駕駛技術的法律案件。

事故發生於2023年11月25日清晨5時30分，正值感恩節翌日。沃德駕駛2021年現代汽車行駛在俄勒岡212號公路與東南陽光大道交匯處，當時他的車輛擁有行駛優先權。然而，一輛由阮芳安·丁駕駛的特斯拉未停車闖過停車標誌，撞上沃德車輛的副駕駛側，導致其車輛被撞飛至對向車道，最終停在路邊。

沃德在車禍中遭受面部、牙齒和脊椎骨折，被送往醫院急救。根據訴訟文件，他的現代汽車被撞毀，損失慘重。沃德向法院提出賠償請求，總金額達74.5萬美元，包括醫療費、收入損失、車輛及財產損壞，以及精神痛苦賠償。

此次訴訟僅將丁列為被告，指控其「過度依賴自動駕駛技術」。特斯拉公司則未被列為被告。特斯拉曾多次聲明，自動駕駛功能仍需駕駛者隨時注意路況並雙手握緊方向盤。

這是俄勒岡州首例自動駕駛相關訴訟，但並非全美首例。根據美國國家公路交通安全管理局的數據，目前正在調查涉及特斯拉全自動駕駛技術的多起車禍，其中包括至少兩起致命事故。此外，特斯拉的Autopilot模式也被指與多起道路事故相關，安全性引發質疑。

雖然特斯拉的全自動駕駛模式被認定為二級自動駕駛技術（Level 2），仍需駕駛者隨時監控，距離完全自主駕駛（Level 3）還有一段距離。