俄勒岡郵遞員因停車糾紛遭割喉致死

(本報綜述)根據警方近日的披露，上個月月底，克拉克馬斯縣(Clackamas)地區的Twin Creek公寓發生一起因停車糾紛引發的致命襲擊事件，一名美國郵政（USPS）的郵遞員Tristan Salvatore Thomas在與鄰居的爭執中被割喉。52歲的嫌疑人Chad Michael Westover已被警方逮捕，並面臨二級謀殺、非法使用武器及破壞物證等多項指控。

據克拉克馬斯縣警長辦公室消息，衝突發生於當天上午11:30左右，地點位於東南Sunnyside路上的Twin Creek公寓。事件前，Thomas與鄰之間因摩托車停車問題發生糾紛，Thomas被鄰居用利刃割喉。

急救人員趕到現場時，發現Thomas身受多處刀傷，其中頸部被嚴重割傷。雖然他被緊急送往醫院，但最終於10月3日因傷勢過重不幸去世。

根據逮捕證詞，Thomas曾在襲擊發生時撥打911求救，聲稱自己被多個人包圍。911錄音中可以聽到Thomas驚恐地喊道：「他在捅我！」襲擊持續了約五分鐘，鄰居將刀扔在Thomas身上後離開現場。另一名涉案人後來自首，並被控一級襲擊、破壞物證及妨礙司法。她目前以25萬美元的保釋金被拘留。

主犯鄰居最初因襲擊罪被逮捕並獲釋，但在Thomas去世後，其罪名升級為二級謀殺，現被無保釋權拘留。